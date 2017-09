Club Bliss, petrecere cu elevi, înainte de închidere!

MÃSURI… Înainte de închiderea temporarã, Clubul Bliss îi invitã pe tinerii vasluieni la distractie. În colaborare cu Interact Club Vaslui, localul organizeazã, sâmbãtã, 9 septembrie, o petrecerea dedicatã începutului de an scolar: “Back 2 School Interact Party”. Atmosfera va fi întretinutã de DJ John Ap, iar pretul de intrare va fi de 5 lei – pânã la ora 23:30 – si de 10 lei – dupã ora 23:30. Si pentru cã politistii vasluieni i-au pus în vedere administratorului cã trebuie sã rezolve problemele de securitate cu care s-a tot confruntat în ultimele luni, acesta a început deja sã ia mãsuri. A anuntat public cã accesul persoanelor sub 16 ani va fi interzis, iar clientela va fi atent selectionatã, tocmai pentru a “garanta o atmosferã specialã si plãcutã tuturor”.

Începând cu luni, 11 septembrie, Clubul Bliss va fi închis timp de zece zile. Decizia a fost luatã de autoritãtile care au emis autorizatia, la cererea politistilor. În tot acest timp, administratorul localului are obligatia de a rezolva problemele legate de tulburarea linistii sau ordinii publice sau perioada de suspendare a activitãtii se va prelungi. Întrebat, în urmã cu câteva zile, de aceastã situatie neplãcutã, administratorul clubului a dat vina pe jurnalisti. “Din cauza voastrã am ajuns aici, pentru stirile voastre de ziar”, a spus acesta, refuzând sã comenteze motivele reale ale suspendãrii activitãtii: scandalurile si bãtãile ce aveau loc aproape la fiecare sfârsit de sãptãmânã. Ultimul scandal de acest fel, care a avut nevoie si de interventia politistilor si jandarmilor vasluieni, a avut loc la sfârsitul lunii iulie, la douã sãptãmâni dupã ce chiar cei care asigurau paza localului au fost victime ale scandalagiilor.

Persoanele cu antecedente violente, acces interzis

Ca urmare a acestor incidente, dar mai ales a deciziei de suspendare temporarã, administratorul clubului a început sã ia atitudine. La ultima petrecere de dinaintea închiderii pentru zece zile, nu va avea acces oricine: „Vã invitãm sâmbãtã, 09.09.2017, la încã o petrecere în colaborare cu Interact Club Vaslui, prin care vrem sã anuntãm începerea unui nou an scolar, dar si a unui nou an plin de distractie, petreceri si invitati surprizã alãturi de Club Bliss. Accesul persoanelor sub 16 ani este interzis, iar consumul de alcool, interzis persoanelor sub 18. Conducerea îsi rezervã dreptul de a-si selecta clientii. Selectionarea atentã a clientilor are scopul de a garanta o atmosferã specialã si plãcutã tuturor. Vã recomandãm sã abordati o tinutã casual / de searã / elegantã. Nu vor fi acceptate persoanele îmbrãcate sport, cu îmbrãcãminte neîngrijitã, murdarã sau cu antecedente violente”.

Ana Mocanu