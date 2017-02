CODUL GALBEN de ninsori viscolite și polei a fost extins. HARTA județelor afectate

Bucureştiul şi 9 judeţe din estul şi sudul ţării sunt, de miercuri până joi dimineaţă, sub avertizare cod galben de ninsori şi viscol.

În sudul Moldovei şi în cea mai mare parte a Munteniei, ninsorile vor fi însemnate cantitativ şi se va depune strat de zăpadă consistent. Vântul va atinge la rafală viteze de 60 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii. În estul Munteniei şi în sud-estul Moldovei va fi polei, potrivit datelor ANM.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 08 februarie, ora 09 – 09 februarie, ora 11

Fenomene vizate: precipitaţii moderate cantitativ, intensificări ale vântului, polei;

Zone afectate: conform textului

În intervalul menţionat, vor fi precipitaţii pe arii extinse în sudul, estul şi centrul ţării şi cu caracter local în celelalte regiuni. În cea mai mare parte a Moldovei şi la munte va ninge, în Muntenia şi Oltenia vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea, Transilvania, Maramureş şi Crişana se vor semnala precipitaţii mixte. Cantităţile de apă vor depăşi local 10…15 l/mp.

Pe spaţii restrânse în extremitatea de sud-est şi în cea nord-vestică se va depune polei.

Vântul va avea intensificări temporare îndeosebi în regiunile sud-estice.

