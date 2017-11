Combina lui Bichinet a rupt un pod la Duda si acum zace în albia unui pârâu

BALCANISME…Un incident, aparent banal, a aprins spiritele politice în comuna Duda Epureni, iar consilierii locali sunt la un pas de a se încãiera. Totul a plecat de la combina lui Sandu Vasilache, fost primar în comunã si actual consilier local PMP, care s-a prãbusit cu tot cu un pod în satul Duda. Ginerele sãu, care era la comanda utilajului, a tras o sperieturã groaznicã. Când a vãzut cã utilajul este grav avariat, fostul primar s-a enervat rãu si s-a certat cu viceprimarul PSD care venise la fata locului, reprosându-i cã nu a fãcut nimic pentru a repara podul, desi, în sedintele de CL, opozitia din comunã ceruse acest lucru. Ba, mai mult, Vasilache a adus niste tuburi pentru a urgenta lucrãrile. În replicã, viceprimarul spune cã nu le-a putut folosi pentru cã aveau diametrul mic, iar debitul mare al pârâului le-ar fi colmatat. Si ca totul sã aibã si iz de scandal politic, sã mai spunem cã si combina care a rupt podul are o poveste interesantã. Aceasta a ajuns la Duda tocmai de la Negresti, de la Corneliu Bichinet. Vânzarea a fost una profitabilã pentru deputat, pentru cã a încasat peste un miliard de lei vechi, dar se pare cã nu a avut mânã bunã. Combina blestematã zace în pârâu si se pare cã va sta mult si bine acolo, pentru cã fostul primar nu are bani sã plãteascã o macara de mare tonaj s-o ridice din râpã. Si pe deasupra mai are si o datorie de achitat la Bichinet.

Tensiuni mari în satul Duda, dupã ce un pod s-a prãbusit sub greutatea unei combine. Stâlpii de sustinere au cedat si utilajul de 14 tone s-a dus în albia unui pârâu. Proprietarul, fostul primar al comunei si actual consilier local de la PMP, este foarte supãrat. Pe de o parte pentru pagubele suferite, fiindcã acea combinã, chiar dacã era cumpãratã la mâna a doua, a costat foarte multi bani, în jur de un miliard de lei vechi, dar si pentru neimplicarea administratiei locale: “Mã rog de câteva luni de actualul primar sã reparãm acel pod si pentru cã eu trec cu utilajele agricole peste el m-am oferit sã ajut la reconstructia acestuia. Podul face legãtura cu un cãtun unde trãiesc peste 30 de familii. Deci nu e vorba numai de mine. Sunt trei copii noi nãscuti aici si oricând poate apãrea ceva neprevãzut si trebuie sã intri cu vreo masinã. Nu mai vorbesc de un incendiu, Doamne Fereste. Am adus de la o firmã de constructii douã tuburi pentru pod, iar primãria cu un buldozer si câteva masini de piatrã si beton putea rezolva problema demult. Nu ar fi costat mai mult de 10.000 de lei, fiindcã scumpe sunt tuburile», a declarat Sandu Vasilache. Spusele acestuia sunt întãrite si de un coleg de opozitie, un consilier local de la PNL: “Se stie de acel pod. De multe ori s-a ridicat problema în CL, ca acesta sã fie reparat, primarul ne-a promis si cam atât. Acum aud de la dvs. cã s-a rupt si nu este în regulã. Primarul ar fi trebuit sã-l repare pânã acum”, a declarat Emil Costinescu.

Viceprimarul PSD spune cã Sandu Vasilache face scandal intentionat

Când a auzit de incident, viceprimarul comunei Duda Epureni, Emanuel Drãgunoi, s-a dus de urgentã la fata locului. Între timp, spun sãtenii, Sandu Vasilache sunase si la primar si discutia nu fusese una principialã. Din acest motiv, când viceprimarul Drãgunoi a ajuns la pod, consilierul local i-a sãrit direct la gât: « M-am dus acolo sã vãd ce s-a întâmplat, dar nu am putut sta mai mult de douã minute cã domnul Vasilache m-a agresat verbal. Mã înjura pe mine si pe actualul primar cã nu i-am fãcut podul. Eu nu înteleg ce-a avut în cap fostul primar sã o ia pe acolo, stiind cã acel pod e subred. Acum trei sãptãmâni am reparat podul dupã ce tot dumnealui l-a stricat. A trecut cu un tractor si s-au rupt niste leaturi pe dedesubt. Am venit cu oamenii de la 416 si am reparat ce se putea. Acel podet nu este pentru tractoare si combine. Este pentru cãrute si masini mici. Domnul Vasilache putea sã o ia prin altã parte, dacã vroia sã ajungã cu utilajul acasã. Mai avea o variantã si nu înteleg de ce nu a folosit cealaltã cale de acces. Mã duce gândul cã a fãcut-o intentionat », a declarat viceprimarul comunei Duda Epureni, Emanuel Drãgunoi.

Combina fusese a lui Bichinet. Se pare cã deputatul nu a avut mânã bunã.

Sandu Vasilache ne-a povestit de ce tocmai acum îsi ducea combina acasã: « Am tinut combina de la recoltat pânã acum în fata magazinului meu, cu speranta cã primãria se va apuca într-un sfârsit de acel pod. Am aflat cã se schimbã vremea si am decis sã încerc sã trec peste pod, sã duc utilajul, acasã, acolo unde am un garaj. Podul însã a cedat, combina a cãzut în pârâu. Nici nu stiu ce sã fac. Îmi trebuie o macara mare cã sã ridic cele 14 tone cât are utilajul agricol si mã costã multi bani pe care nu-i am. Nu mai spun cã de la impact, totul s-a decalibrat. Nu stiu dacã o sã mai pot treiera cu ea vreodatã, însã am sunat la reprezentantã sã vinã sã o repare. Mã astept la o notã de platã de peste 10.000 de euro. Cine îmi dã mie acesti bani înapoi? Cred cã o sã dau Primãria în judecatã, fiindcã este administratorul drumului”, a mai spus acesta. Combina o avea de la seful sãu de partid, Corneliu Bichinet, care se pare cã nu a avut mânã bunã. Sandu Vasilache nu s-a bucurat prea mult de aceasta. Mai avea de achitat chiar si o sumã micã de bani. Acum a rãmas si cu banii dati si cu combina avariatã: “Combina am luat-o de la domnul Bichinet si am dat pânã acum un miliard de lei vechi pe ea. Mai trebuie sã-i dau o sutã de milioane de lei vechi, dar nu mai stiu de unde sã-i dau, dar nici nu mai am cu ce treiera.