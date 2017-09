Una dintre ultimele fabrici care inca mai functioneaza in Iasi urmeaza sa fie vanduta pe bucati si inchisa • Cu toate ca produce profit si are contracte in derulare cu companii celebre din afara tarii, controversatul patron al societatii face o serie de combinatii scandaloase prin care va transfera banii obtinuti din vanzarea fabricii catre o alta companie pe care o controleaza • In aceasta situatie, Societatea de Investitii Financiare (SIF) Moldova, unul dintre actionari, a incercat sa blocheze aceste tranzactii, insa fara succes pana acum.

Sursa: https://www.bzi.ro/bomba-combinatii-scandaloase-la-o-celebra-fabrica-din-iasi-desi-produce-profit-este-vanduta-pe-bucati-si-inchisa-623156