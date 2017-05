Comisarii de la Garda de Mediu – Comisariatul Judetean Vaslui, sãtui de inegalitãtile salariale

PROTEST… Rãmasi codasi dupã mãririle salariale bugetare, comisarii de la Garda de Mediu si-au încetat activitatea pe termen nelimitat. Acestia sunt nemultumiti de mãririle salariale pe care restul institutiilor de control le-au primit, cu toate cã au un nivel de muncã mai mic fatã de ei. “Nemultumirea noastrã principalã este legatã de salarizare. Nouã nu ni s-au mai mãrit salariile din 2009. Practic, toate institutiile de control încadrate în aceeasi clasã profesionalã au salarii frumoase, iar noi avem salarii foarte mici. Un începãtor nu face mai mult de 1100 de lei, iar unul care are 30 de ani vechime, ca mine, doctorat, ia 2100 de lei”, ne-a povestit reprezentantul angajatilor GMCJ Vaslui, Ion Nema.

Cum sã trãiesti cu un salariu de 1100 de lei ca inspector de mediu? Asta e întrebarea pe care si-o pun angajatii GMCJ Vaslui, care se aflã în grevã pe o perioadã nelimitatã. Cei cinci comisari ne-au povestit oful lor si spun cã s-au sãturat sã mai fie ultimii când vine vorba de echipamente si mãriri salariale. “Îmi e si groazã. Pãi dacã trebuie sã te duci la doctor sau ai o problemã în familie rãmâi cu zero în buzunar. Si ni se cer si multe. Du-te colo, du-te colo, noi suntem soferi si mai sunt multe alte responsabilitãti pe capul nostru. În plus, ar trebui sã ni se dea echipamente noi o datã la doi ani. Noi am primit acele echipamente dupã nouã ani de zile, nu se mai poate asa. Amenzile la noi sunt foarte mari, salariile sunt foarte mici, pentru orice rãspunzi. Fiecare document fãcut de noi trebuie scanat si trimis la Bucuresti, asta înseamnã încã o muncã în plus pentru noi. Trebuie sã asigurãm respectarea a peste o mie de acte normative. Nu mai putem. Actiunile sunt la nivel national pe termen nelimitat”, ne-au spus comisarii GMCJ Vaslui.

Acestia rãmân optimisti, dar fermi

Angajatii GMCJ Vaslui rãmân pe baricade în continuare si vor continua sã protesteze, desi nu pentru mult timp, sperã acestia. “Atâta timp cât au fost fonduri pentru mãriri salariale pentru toti functionarii publici, sperãm cã si noi vom beneficia de acestea. Pânã la urmã, este o decizie a Curtii Constitutionale în care se specificã clar faptul cã salariile trebuie sã fie echivalente în cadrul aceluiasi domeniu de activitate. În momentul în care s-a înfiintat Garda Forestierã s-a plecat din start cu salarii foarte mari. Cine a vrut sã plece de la noi acolo a plecat, iar noi, restul, am rãmas în ploaie. Pe când noi avem controale si în domeniul silvic, pe exploatare forestierã si pe gaterare, prelucrarea lemnului, dar nici jumãtate din salariile lor nu le avem. Un debutant nu are nici minimul pe economie. Suntem hotãrâti ca la nivel national sã oprim toate serviciile pânã când ni se vor respecta drepturile”, a spus Ion Nema, Comisar GMCJ Vaslui.

Dorinta de dreptate i-a tinut si de foame

Desi era ora de prânz, iar colegii sãi au luat o binemeritatã pauzã, Ion Nema, comisar APM Vaslui, a rãmas pe scãrile institutiei pentru a aminti vasluienilor despre cauza lor. Acesta purta mândru uniforma de comisar si tinea o plansã pe care scria: “Garda Nationalã de Mediu, Comisariatul Judetean Vaslui, GREVà GENERALÔ, informând trecãtorii si pe cei cu treabã la institutie cã munca si drepturile sale si ale colegilor sãi nu sunt respectate. În scurt timp, acestuia i s-au alãturat colegii, care ne-au spus oful si ce schimbãri ar vrea ei sã vadã în viitorul cât mai apropiat. (Andrei Manolachi)