Șeful Poliției Vaslui, implicat într-un accident de circulație!

IMPACT Șeful IPJ Vaslui, Doru Panțâru, a fost implicat, în urmă cu două zile, într-un grav accident de circulație, petrecut pe raza comunei ieșene, Scânteia. A scăpat ca prin minune nevătămat, după ce, într-o curbă la dreapta, un Opel Astra, al cărui șofer pierduse controlul asupra volanului, a intrat în plin, în mașina condusă de șeful Poliției Vaslui. Șoferul Opel-ului a fost grav rănit, fiind nevoie de intervenția Descarcerării. “M-am interesat la colegii mei de la Iași și am înțeles că în această dimineață, șoferul a intrat într-o operație din care sper foarte mult să iasă cu bine”, a declarat pentru Vremea Nouă, comisarul-șef, Doru Panțâru.

Șoferul care a pătruns pe contrasens a fost rănit destul de grav în urma impactului, fiind transportat la Spital, după interveneția promptă a echipei de la Descarcerare. Evenimentul rutier s-a petrecut într-o curbă la dreapta, de pe DN 24, Vaslui – Iași. Șeful IPJ Vaslui, Doru Panțâru, se deplasa spre Iași, cu mașina de serviciu, un autoturism marca Nissan. A observat la timp faptul că mașina care venea din față, pierde controlul asupra direcției de mers și a încercat, pe cât posibil, să evite impactul. “In satul Scânteia, la o curbă la dreapta, am sesizat cum o mașină ce venea din sens opus, a intrat în derapaj. Am tras cât am putut dreapta de volan și am frânat, însă, din păcate, nu am putut evita contactul. In timpul impactului, masina mea era aproape oprită și era, pe cât a fost posibil, în marginea carosabilului. Imi pare nespus de rău, că nu am putut evita acest accident, însă, probabil, acest lucru nu a fost posibil și din cauză că mașina din față avea o viteză foarte mare, în momentul în care a făcut virajul. Eu cred că șoferul s-a și panicat în momentul în care mașina dânsului a început să danseze pe șosea”, a declarat pentru Vremea Nouă, comisarul-șef, Doru Panțâru.

Șoferul Opel-ului a avut nevoie de o intervenție chirurgicală deloc ușoară!

Dacă șeful Poliției Vaslui a scăpat nevătămat, șoferul Opel-ului a ajuns în stare gravă la Spital. Chiar în această dimineață, bărbatul este supus unei intervenții chirurgicale. “Din păcate , starea șoferului este foarte gravă. Are multiple fracturi. M-am interesat la colegii mei de la Iași și am înțeles că în această dimineață, șoferul a intrat într-o operație din care sper foarte mult să iasă cu bine”, a mai spus comisarul-șef, Doru Panțâru. Mașina în care se afla șeful Poliției Vaslui nu a suferit avarii importante, portiera din partea stângă fiind lovită mai mult, întrucât in ea a intrat Opel-ul implicat în accident.