Comisarul-sef Stefanache- pensionar cu acte în regulã!

PENSIONARE…Seful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Vaslui, comisar sef Dan Constantin Stefanache, este, începând de astãzi, pensionar. Ieri, a fost ultima zi în care comisarul-sef a activat în cadrul Serviciului pe care l-a condus încã de la înfiintare. “Am trimis toate documentele la Bucuresti si, de douã zile, astept cu sufletul la gurã sã-mi parvinã documentele de pensionare. În proportie de 98%, nu cred cã vor fi probleme, însã stiti cum e, astept documentele. Oricum, din 14 septembrie cred cã sunt pensionar”, a spus comisarul sef Stefanache. La doar 47 de ani, comisarul-sef de Politie are 23 de ani de activitate în Ministerul de Interne, plus alti patru lucrati în afara sistemului. Acesta a decis, pe ultima sutã de metri, având în vedere cã ziua de 15 septembrie este data limitã pânã la care se pot depune cereri de pensionare pe legea specialã, sã devinã pensionar, desi nu stie ce pensie va primi, pentru anii petrecuti în Politie. “Am emotii, nu stiu cum va fi ca pensionar, e greu sã mã despart de colegii mei, dupã atâtia ani în care am lucrat în Politie. Initial, erau unele probleme cu conditiile pentru pensionarea mea, însã s-a gãsit o solutie legalã, astfel cã mã pregãtesc de pensie. Voi veni si în perioada urmãtoare, pentru a preda mandatul cãtre persoana care îmi va urma la comandã”, a spus comisarul-sef Stefanache.