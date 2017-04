Compania E-on Vaslui, acuzatã de fals în acte si încãlcãri contractuale

NEREGULI…Furnizorul de curent electric E-on Vaslui este învinuit, de vasluianul Marius Bulgaru, de falsificarea semnãturii sotiei sale si înlocuirea contorului electric fãrã ca un membru al familiei sale sã fie de fatã. Acesta sustine cã a fost informat de vecini de faptul i-a fost schimbat contorul, iar în momentul în care a cerut companiei explicatii a fost tratat cu spatele. “Mi-au spus cã nu pot rezolva nimic prin telefon si pot face câte reclamatii vreau pentru cã e dreptul meu”, a povestit Marius. Nu este prima datã când vasluianul are probleme cu furnizorul de curent electric. În anul 2014 compania a confundat cablul de la contorul vecinului cu al lui, fortându-l pe vasluian sã plãteascã si consumul altei familii.

Timp de o lunã jumãtate, Marius Bulgaru a cãutat explicatii pentru actiunile, asa cum spune el, frauduloase a companiei E-on Vaslui. “Pe 2 martie, anul acesta, am fost sunat de vecinii mei, care mi-au spus: <<Bãi Marius, vezi cã cineva a fost la tine si a umblat la contoare>>. I-am contactat telefonic pe cei de la E-on si mi-au confirmat faptul cã a fost schimbat contorul si i-am întrebat cum de au dreptul sã încalce contractul. Rãspunsul lor a fost sec, mi-au spus cã nu se poate rezolva nimic prin telefon. Acest lucru este împotriva contractului pe care l-am semnat cu ei, unde se stipuleazã faptul cã nu au dreptul sã schimbe acel contor fãrã ca cineva din familie sã fie de fatã.”, ne-a explicat Marius Bulgaru.

A primit un bon de consum semnat de “sotia” sa

O altã neregulã semnalatã de Marius este faptul cã pe bonul de consum, pe care l-a primit la mai bine de o lunã dupã schimbarea contorului, apar numele si semnãtura sotiei sale, Alina Bulgaru. Dupã cum sustine vasluianul, sotia sa nu avea cum sã semneze acel bon, aceasta fiind si ea plecatã de acasã. “Miercurea trecutã am primit o copie dupã bonul de consum al contorului si am observat niste nereguli uriase. În primul rând, pe bon scrie cã numãrul de kilowati pe contor, în momentul în care a fost schimbat, era de 05539, iar când ajunsesem noi acasã era de 05548, un consum cam mare pentru o zi în care nu am fost acasã. De unde pot sti eu cât arãta, exact, contorul când a fost schimbat. Mai mult, pe bon apar scrise numele si semnãtura sotiei mele, care a fost cu mine toatã ziua. Pe lângã faptul cã încalcã propriile lor contracte, mai falsificã si semnãturile clientilor. Am fãcut reclamatii la ei, dar nimic. Am fãcut si o reclamatie la Protectia Consumatorului si asteptãm un rãspuns de la ei.”, ne mai spune Marius.

Lucrãtorii de la E-on au mai dat bãtãi de cap vasluianului

Nu este prima datã când Marius Bulgaru are probleme cu compania E-on. În urmã cu trei ani, agentii companiei cu pricina au tãiat cablul de la contorul vecin si l-au pus, din gresealã, la contorul sãu, acesta fiind nevoit sã plãteascã facturile vecinului sãu. “În anul 2014 am constatat cã cei de la E-on au tãiat cablul meu de dupã contor si au legat un vecin la contorul meu. Pânã a fost remediatã problema am fost fortat sã îi plãtesc facturile la curent. Ce-i drept, s-au scãzut acei bani plãtiti în decursul perioadei, dar dupã mult timp si multe reclamatii, si nu au plãtit penalitãti pentru perioada în care banii pe care i-am plãtit au stat în conturile lor. Dacã eu întârzii sã plãtesc, primesc penalitãti, ei nu. Dar ce m-a deranjat si m-a îngrijorat, totodatã, e cã au semnat în numele sotiei mele. Mã pot trezi cã pot schimba si trece, oricând, ce vor si noi suntem nevoiti sã plãtim.”, explicã Marius Bulgaru. (Andrei Manolachi)