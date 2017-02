COMUNICAT DE PRESA INFORMARE DE INTERES PUBLIC

Institutia Primarului Municipiului Barlad, reprezentata de Primar av. Dumitru Boros, aduce in atentia cetatenilor ca, recent, au fost luate o serie de masuri cu impact major asupra localitatii si implicit a calitatii viitoare a traiului zilnic al locuitorilor municipiului Barlad. Astfel:

1. Pe data de 2 februarie 2017, primarul municipiului Barlad a semnat „Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului” pentru demararea lucrarilor de canalizare menajera si pluviala in cartierele Munterni si Podeni. Efectiv, lucrarile vor incepe la inceputul lunii martie, in zona Obor, in prima faza pe un numar de 11 strazi, dintr-un total de 73 de strazi cuprinse in intregul proiect. Valoarea totala a proiectului este de circa 10 milioane de lei, iar beneficiari directi sunt membrii a 2.400 de familii din cartierele mentionate.

2. Recent, printr-o dispozitie a primarului municipiului Barlad, s-a decis constituirea unei comisii de verificare a activitatii manageriale la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman”. Din aceasta comisie vor face parte reprezentanti ai Primariei Municipiului Barlad, Consiliului Local Municipal Barlad si Consiliului de Administratie al unitatii spitalicesti. Rezultatele verificarilor ce vor avea loc vor fi date publicitatii imediat dupa finalizarea procesului de analiza a activitatii manageriale.

3. Urmare a mai multor sesizari primite de la cetateni, membri ai sindicatului institutiei si a informatiilor aparute in spatiul public prin intermediul mass-media, Primarul municipiului Barlad a dispus, de asemenea, constituirea unei comisii de verificare a activitatii directorului executiv al Serviciului Public „Politia Locala Barlad”. Comisia va fi constituita dintr-un reprezentant al Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului Municipiului Barlad si unul al Consiliului Local Municipal Barlad. Ca si in cazul anterior, rezultatele verificarilor vor fi date publicitatii imediat dupa finalizarea procesului.

4. La initiativa Primarului, s-a constituit, la nivelul localitatii, un fond de rezerva cu o suprafata de 12 hectare, amplasat in partea de vest a localitatii, zona Cimitirului „Eternitatea”. Practic, acolo se vor crea 270 de locuri de casa, care vor fi alocate, parte tinerilor casatoriti, cat si beneficiari ai Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, parte vor fi scoase la licitatie.

5. Totodata, la nivelul localitatii urmeaza a fi implementate, in cel mai scurt timp, doua proiecte care vizeaza eficientizarea energetica a unor institutii de interes public major si care vor fi finantate prin Programul Operational Regional. In prima instanta, beneficiare vor fi cladirea „Scolii Profesionale” si cea a „Spitalului de copii”. In plus, faptul ca a fost aprobat „Planul de mobilitate urbana” – fundamental in vedere implementarii unor proiecte similare ulterioare – constituie un pas inainte in vedere finalizarii procesului de intocmire a Planului Urbanistic General, inexistent la nivelul orasului pana in acest moment.

6. La nivelul Serviciului Cadastru si Publicitate Imobiliara, din cadrul Primariei Municipiului Barlad, s-a dispus actualizarea situatiei constructiilor cu caracter provizoriu si implicitat clarificarea situatiei juridice a acestora. In aceasta categorie intra balcoanele, anexele, garajele, aleile, etc., iar cetatenii municipiului care detin astfel de constructii si situatia juridica a terenului nu este clara, sunt asteptati la serviciul mentionat cu documentele pe care le au in posesie.

