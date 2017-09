Comunicat PNL Huși: “Modul in care primarul Ioan Ciupilan s-a obisnuit sa comunice nu este corect”

PROBLEME… Supărați pe primarul Ioan Ciupilan, cu care, de la o vreme, nu se mai înțeleg deloc, liberalii de la Huși au transmis un comunicat de presă. Interesant este faptul că liberalii “amenință” că, data viitoare, vor veni cu reportofonul propriu la ședințele de Consiliu și la cele de comisii. “Se pare că nu se poate astfel decat să filmăm și să înregistrăm orice discuție avută fie cu domnul primar, fie cu cineva din aparatul administrației sale”, spune Alexandru Nechifor, președintele PNL Huși. Iată comunicatul integral:

PNL Huși nu este împotriva organizării unei festivități. Cerem corectitune și informație pertinentă. Grupul consilierilor Partidului National Liberal – filiala Huși nu este și nu va fi niciodată împotriva unei festivități dedicate municipiului nostru. Primarul Ioan Ciupilan incearca sa decredibilizeze grupul consilierilor locali liberali prin fumigene specifice dumnealui. Noi am participat la sedinta comisiei de specialitate, tocmai pentru a ne informa referitor la destinatia sumelor alocate. Credem de cuviinta ca un functionar din aparatul primariei este obligat sa raspunda intrebarilor unui consilier local, intrucat acesta este rolul unei sedinte de comisie. Avand in vedere faptul ca ne-au fost puse la dispozitie doar documentele referitoare la beneficiarul sumei, in speta Casa de Cultura „Alexandru Giugaru”, insa fara a fi anexata vreo nota de fundamentare, noi am cerut explicatii firesti.

“In cadrul sedintei comisiei de buget-finante, am solicitat o nota de fundamentare a cheltuielilor alocate acestui eveniment, deoarece nu rezulta de nicaieri care vor fi manifestatiile culturale preconizate a se desfasura, iar suma de 50.000 lei trebuia virata din bugetul local al municipiului Husi. Fundamentarea cheltuielilor este absolut obligatorie, deoarece banii alocati sunt BANI PUBLICI, nu sunt ai primarului. La aceasta sedinta NU a participat domnul primar”, sustine consilierul local Catalina POPA.

Tocmai in sedinta Consiliului Local al municipiului Husi din data de 28 septembrie, la insistentele consilierilor PNL – filiala Husi, primarul Ioan Ciupilan ne-a informat verbal, de pe un document pe care doar dumnealui il detinea, cu privire la lista concreta a acestor cheltuieli care urmeaza sa fie facute pentru “Toamna Culturala Huseana”. Partidul National Liberal nu s-a opus niciodata bunei desfasurari a unei activitati de ordin cultural a husenilor, insa modul in care primarul Ioan Ciupilan s-a obisnuit sa comunice si sa faca lucrurile pe repede inainte nu este corect si in niciun caz benefic pentru buna desfasurare a lucrurilor.

„De la o sedinta la alta, ne sunt oferite spre dezbatere probleme ale municipalitatii, care, pur si simplu, nu sunt dezbatute, ci doar aprobate sau nu. Husenii ne-au ales si ne-au trimis aici pentru a discuta anumite probleme cu care se confrunta municipalitatea. Trebuie sa ne rezervam timp cu totii si sa avem rabdarea necesara pentru dialog. Primarul Ioan Ciupilan nu poate sa ne oblige sa nu punem intrebari si sa nu dezbatem subiectul, pentru ca ii reamintesc ca acesta este rolul CONSILIULUI LOCAL. Prin urmare, proiectele de hotarare se discuta pentru a se ajunge la un numitor comun”, afirma Radu Bobarnat, consilier local.

Pentru a elimina orice dubiu referitor la comunicarea dintre parti din cadrul comisiilor de specialitate, Alexandru Nechifor solicita ca, in cadrul sedintelor, sa fie folosit reportofonul achizitionat. “Se pare ca nu se poate astfel decat sa filmam si sa inregistram orice discutie avuta fie cu domnul primar, fie cu cineva din aparatul administratiei sale. De aceea, cred ca cel mai pertinent lucru este sa fie utilizat reportofonul si in cadrul sedintelor de comisii speciale, ale Consiliuluil Local. Asta pentru a elimina orice dubiu privind subiectul”, adauga Alexandru Nechifor, presedintele PNL HUSI.