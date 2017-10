Comunicatul de presã al Asociatiei “Constantin Hamangiu”

REACTIE …De câteva zile în presa localã-independentã desigur- se lucreazã din rasputeri la promovarea ideii ca Asociatia “Constantin Hamangiu” ar fi un ONG al Partidului Social Democrat. Discreditarea Asociatiei a devenit, se pare, un reper jurnalistic fundamental care stoarce de vlagã reflexele deontologice ale soferilor acoperiti de prin redactii. Desigur,asta înseamnã cã proiectele noastre, activitãtile desfãsurate sub egida (nu doar a) noastrã sunt valoroase, au impact în rândul comunitãtii noastre culturale. Totusi, manipularea fãcutã probabil în schimbul a niscaiva contracte de publicitate, poate a unor posturi de purtãtori de cuvânt neocupate ca prin minune, trebuie pusã la punct. Asociatia “Constantin Hamangiu” înseamnã un proiect gândit de Adrian Solomon, Teodora Zaldea, Eduard Popica, profesorul Gruia Novac, subsemnatul, oameni care au în comun idei, proiecte, valori si doresc sã le materializeze. Dupã cum participantii la evenimentele organizate de noi au avut ocazia sã constate, nu facem politicã. Si, din câte stiu, nu face politicã nici Academia Bârlãdeanã al cãrei presedinte, profesoara Elena Monu, este lider marcant al PNL Bârlad. În plus, Comemorarea Victimelor Holocaustului de pe teritoriul României a avut trei organizatori – Federatia Comunitãtilor Evreilor din România, Societatea de Istorie-filiala Bârlad, Asociatia “Constantin Hamangiu” Bârlad. Sã înteleg cã dl.Arnãutu sau alti ziaristi acuzã FCER de propagandã pro-PSD? Nimic mai ridicol si mai contraproductiv, având în vedere excelenta impresie pe care si-au fãcut-o reprezentantii acestui grup etnic despre Bârlad si despre bârlãdeni. La cât de multe lucruri false s-au spus despre evrei de-a lungul istoriei, acesta nu e însã decât cel mai penibil si mai benign. În final nu pot sã nu mã întreb: “Oare Fundatia Konrad Adenauer face politicã penelistã în România, având în vedere cã PNL e membru al popularilor europeni si acest ONG are evidente simpatii îndreptate spre dreapta politicã ? Nu, eu cred ca FKA este o organizatie civicã profesionistã care îsi desfãsoarã activitatea pe teritoriul unui stat suveran,respectând propriul statut si legile acestei tãri. Acelasi obiectiv îl avem si noi, membri sau simpatizanti ai Asociatiei “Constantin Hamangiu” si anume sã ne respectãm si sã ne promovãm valorile în care credem.

Cu respect,

Profesor Andrei Huiban

Presedintele Asociatiei “Constantin Hamangiu”