Concluzie neasteptata in cazul bebelusului care a murit dupa botez la Iasi

Concluzie neasteptata, in cazul bebelusului care a murit dupa botez. Rezultatul necropsiei este cu adevarat tulburator. Va reamintim ca bebelusul a murit la saptamanii trecute.

Bebelusul de doua luni, care a murit la sfarsitul saptamanii trecute, dupa botez, in comuna Ciurea, din Iasi, s-a inecat cu lapte, sustin surse din cadrul anchetei. Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei sustin ca slujba de botez s-a desfasurat normal. Surse din randul anchetatorilor au declarat, in urma efectuarii necropsiei bebelusului in varsta de doua luni, mort dupa botez, a fost stabilit ca micutul a facut stop cardiorespirator, dupa ce s-ar fi inecat cu lapte.

