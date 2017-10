In cursul zilei de astazi va avea loc un concurs pentru ocuparea unuia dintre cele mai importante posturi de conducere de la varful judetului Iasi. Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (DJADP) Iasi a ramas fara conducere din vara acestui an, dupa ce Daniel Achitei si-a dat demisia din functie. In aceste conditii, Executivul Consiliului Judetean Iasi a scos postul la concurs, astazi urmand a avea loc proba scrisa.

Sursa: https://www.bzi.ro/manevre-la-varful-judetului-concurs-smenuit-la-comanda-pentru-mize-ascunse-cine-este-in-spatele-acestui-joc-murdar-624667