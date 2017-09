Conexiunile teroristilor lui Motorinã cu cei de la Evidenta Populatiei

Cine este functionarul public care îi ajuta pe teroristi?

LEGÃTURI BOLNÃVICIOASE…Vestea cã la Vaslui exista o celulã teroristã, care fãcea documente false (cãrti de identitate, permise, documente de cãlãtorie, plãcute de înmatriculare, etc.) pentru teroristii musulmani de la ISIS, a socat pe toatã lumea. Interventia procurorilor a fost una fulgerãtoare, membrii grupului sunt deja în arest, dar scandalul de acum începe. Surse judiciare spun cã sunt indicii clare cã gruparea lui Motorinã era sprijinitã din interiorul unor institutii publice, care se ocupau cu emiterea documentelor oficiale. Nu se stie cu exactitate care sunt acestea, însã reporterii Vremea Nouã au aflat cã perchezitii s-au fãcut în biroul sefului de la Serviciul Public Comunitar de Evidentã a Persoanei Vaslui, dar si în biroul administratorului de la Centrul de Afaceri, acolo unde functiona grupul terorist condus de Motorinã. Deocamdatã, este o certitudine faptul cã anchetatorii au ridicat un hard disck din biroul lui Dacian Dumitriu si telefonul administratorului Centrului de Afaceri, Florin Sârbu, iar pe lângã acuzatiile de terorism si grup infractional organizat, procurorii cerceteazã si un abuz în serviciu, infractiune specificã doar pentru functionarii publici. Cei doi au emotii serioase, mai ales cã au aflat cã în arest ”teroristii” Gabriel Pintilie si Cristian Astefãnoaie, zis si Motorinã, au recunoscut totul. Reamintim cã cei doi, împreunã cu Constantin Mandache, au format un grup infractional organizat la care a aderat si bãrbatul din Roman, convertit la islamul radical, care avea în plan sã arunce în aer sediul trupele speciale ale Ministerului de Interne. Mai mult, procurorii au reusit sã-i prindã în fapt pe teroristii lui Motorinã, care deja fãcuserã un buletin fals unui cetãtean sirian aflat în Marea Britanie si, culmea, reusiserã sã-l expedieze. Astfel, stirea pe care jurnalistii publicatiei The Sun au titrat-o nu de mult, cã teroristii si mafiotii rusi intrã pe teritoriul Angliei cu documente false fãcute la Vaslui, prinde contur.

Printre cele nouã descinderi ale procurorilor DIICOT de la Vaslui, acum douã zile, când i-au retinut pe membrii celulei teroriste, una a fost în biroul sefului Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Populatiei (SPCLEP), de unde procurorii au ridicat un hard disk. De asemenea, unele surse povestesc despre faptul cã, în ziua perchezitiilor, “mascatii” au pãzit, mai bine de jumãtate de zi, usa arhivei Serviciului de Evidentã a Populatiei, aflat în subsolul Centrului de Afaceri, perete în perete cu firma ”teroristilor”. Aceleasi surse vorbesc despre faptul cã, pentru falsificarea de documente de identitate, falsificatorii aveau nevoie de date de identitate a unor persoane decedate, iar aceste informatii puteau fi luate doar din arhiva institutiei. Altfel spus, cãrtile de identitate care au fost deja falsificate si care ar fi ajuns deja în Marea Britanie, la un cetãtean sirian, puteau fi fãcute doar cu ajutorul unui functionar al acestui serviciu. “În urma administrãrii materialului probator a rezultat faptul cã, la sfârsitul lunii iulie 2017, inculpatul Cristian Bârzu a identificat, prin intermediul unui prieten, un cetãtean sirian care se afla pe teritoriul Marii Britanii cãruia, cu ajutorul grupului infractional, i-a efectuat un buletin de identitate românesc pe care ulterior l-a expediat în Marea Britanie”, se aratã în comunicatul DIICOT.

Misteriosul functionar public care-i ajuta pe teroristi

Surse din anchetã vorbesc despre faptul cã a fost începutã urmãrirea penalã, in rem, si pentru abuz în serviciu, faptã ce poate fi sãvârsitã doar de cãtre un functionar care ar fi ajutat gruparea infractionalã cu datele necesare falsificãrii de documente de identitate. Se pare cã, de fapt, ar fi vorba de un functionar care avea responsabilitãti si în arhiva SPCLEP si mai mereu era vãzut în anturajul celor de la firma lui Motorinã si Pintilie. Acesta ar fi omul de legãturã între gruparea infractionalã care-si avea sediul în aceeasi clãdire cu Serviciul Comunitar si pe care procurorii DIICOT îl nominalizeazã în comunicatul lor oficial, sub titulatura de ”încã un suspect”. De asemenea, de perchezitiile procurorilor DIICOT nu ar fi scãpat nici administratorul Centrului de Afaceri Vaslui. Conform unor surse, Florin Sârbu a rãmas fãrã telefonul mobil, ridicat de oamenii legii.

Cum s-au intersectat functionarii SPCLEP cu “celula teroristã” de la Vaslui

Conform unor surse, reprezentantii SPCLEP Vaslui si membrii grupului infractional oragnizat s-ar fi cunoscut atunci când Evidenta Populatiei a apelat la serviciile firmei pentru sablarea unor geamuri de termopan. Atunci s-ar fi legat o prietenie ceva mai strânsã între unii si altii, care ar fi atins apogeul atunci când, la mijloc, au apãrut banii obtinuti din falsificarea de documente. Gura lumii vorbeste despre faptul cã firma controlatã de Pintilie si Astefãnoaei ar fi falsificat si diplome folosite de cei plecati în Marea Britanie care s-au înscris la diferite colegii pentru a obtine bani de la statul englez. De asemenea, în urmã cu mai bine de un an, unul dintre reprezentantii firmei Aspigraf SRL ar mai fi fost cercetat într-un dosar asemãnãtor, dar, dupã verificãrile fãcute de procurori, dosarul ar fi fost clasat. “Posibil sã nu fi fost tocmai o clasare si sã fie lãsat în libertate tocmai pentru ca procurorii sã-si facã un dosar puternic împotriva lui. Acum au unul la care, poate nici nu se asteptau, dupã ce în plasa lor a picat si teroristul de la Roman”, vorbesc aceleasi surse.

Un vasluian s-a trezit, fãrã sã stie, cu un moldovean în spatiu

Ca un fãcut, a doua zi dupã ce magistratii au dispus arestarea preventivã a membrilor grupului infractional organizat, un vasluian a fost protagonistul unui episod iesit din comun care demonstreazã cã la Vaslui se fabricã cãrti de identitate false pentru cetãtenii moldoveni si ucrainieni. “Dimineatã, un politist mi-a bãtut în usã si m-a întrebat de un moldovean , un anume Tomorov, care ar fi avut sau declarat domiciliu, la adresa mea. Nu stiu cum s-a ajuns aici, dar cert este cã nu am cunoscut niciodatã un moldovean cu numele Tomorov. De fapt, nu am cunoscut niciodatã un moldovean de dincolo de Prut. Politistul mi-a spus cã moldoveanul este citat într-un proces si cã domiciliul sãu declarat pe buletin este la mine acasã. Nici nu stiu ce sã cred despre povestea asta. Ori este vorba de o eroare, ori cineva s-a folosit de aceste date”, spune vasluianul. Politistii veniti la usa apartamentului au spus cã au cãutat buletinul în baza de date si nu l-au gãsit si din acest motiv au venit la adresã. Se pare cã era vorba de un buletin fals al unui cetãtean moldovean cu probleme în justitie si care foloseste fictiv o adresã în Vaslui. Este exact ceea ce semnalau jurnalistii de la The Sun, când au publicat o anchetã prin care atrãgeau atentia cã mafioti rusi si teroristii din Siria intrã în Anglia via Vaslui.