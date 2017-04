Consilierii huseni, indisciplinati ca la scoalã!

JOACA DE-A DEZBATERILE…. Reuniti ieri în sedinta ordinarã a lunii aprilie, alesii municipiului Husi s-au purtat ca o clasã de scolari care încã e cu gândul la vacanta de Paste! Au vorbit în permanentã între ei, au schimbat replici amuzante, iar unii au recunoscut cã n-au prea citit materialul de sedintã. La “lectie” însã a fost scos cel mai mult un functionar din Primãrie, inginerul Mihai Cãlinescu, cel care a jucat rolul scolarului nepregãtit, pe care profesorul (primarul Ioan Ciupilan, n.r.) l-a luat la ochi! “Cãlinescule, cum de ai fãcut atâtea greseli? Pãi, pânã vine Cãlinescu sã ne arate cifrele exacte, ne apucã noaptea! Poate ne spui si când ai de gând sã nu mai gresesti”, l-a tot apostrofat, fãrã milã, primarul pe bietul functionar, spre hazul consilierilor, ce pãreau foarte bucurosi cã nu sunt ei, de data asta, scosi la tablã!

S-au dus vremurile în care sedintelor de CL de la Husi le mergea vestea pentru modul pãtimas în care executivul si opozantii îsi disputau punctele de vedere! Acum, într-o armonie ineditã, nici o orã nu le ia alesilor sã dezbatã toatã ordinea de zi. Ieri, au avut 23 de proiecte de hotãrâre de luat în discutie, pe care le- au dat gata într-un ceas. Între altele, au modificat componenta comisiilor de specialitate, bãgând si membri PMP în rândul acestora; au aprobat un regulament-cadru pentru închirierea spatiilor disponibile din institutiile de culturã; au aprobat bilantul contabil pe 2016, la Ecosalubrizare Prest, dar si preturile pentru serviciile conexe, oferite de Aquavas Husi. De asemenea, s-a aprobat facilitatea asteptatã de contribuabilii huseni – persoane fizice, care îsi vor plãti integral dãrile pânã în septembrie 2017: vor fi scutiti 100% de majorãrile cauzate de întârzierile anterioare la plata taxelor si impozitelor locale.

“Cãlinescule, cât mai ai de gând sã gresesti!?”

Cum multe dintre proiectele de hotãrâre luate în discutie tineau de Urbanism, inginerul Mihai Cãlinescu a fost scos la lectie aproape toatã sedinta. Primarul Ioan Ciupilan a pãrut cã l-a luat din timp la ochi si, ca pe un elev indisciplinat, din când în când, îl tot striga: “Cãlinescu, iar ai gresit un proiect de hotãrâre! Poate ne spui si când nu vei mai gresi. De ce tot gresesti, Cãlinescule?!”, îl întreba, agasat, primarul Ciupilan. Functionarul, tinând constiincios un dosar în mânã, se ridica repejor ori de câte ori îsi auzea numele si dãdea, cuviincios, explicatii, care însã, ori stârneau si mai mult supãrarea primarului, ori îi fãceau pe alesi sã se amuze de ingrata posturã în care se aflã. “Vã spun si de ce am gresit, domnule primar! Cã am avut de fãcut 10 proiecte de hotãrâre, pe care singur le-am fãcut, singur le-am corectat”, s-a apãrat, cum a putut, Cãlinescu. Rãspunsul primarul Ciupilan a venit îndatã: “Ei, lasã, Cãlinescule, cã am înteles cã a luat examenul un arhitect, si de acum înainte nu vei mai face totul singur, ci vei avea un sef”, i-a trântit-o, cu nãduf, primarul. “Foarte bine”, a murmurat functionarul, asezându-se, resemnat, pe scaun.