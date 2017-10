Contabilul-sef din primarie, abonat la fondurile europene, primeste subventie APIA pentru case si cladiri – FACSIMIL

Situatie scandaloasa la o primarie din judetul Iasi. Contabilul-sef de aici reuseste de ani buni sa obtina subventii din bani europeni pentru un teren acoperit de cladiri, asta cu toate ca fondurile sunt destinate agriculturii. Se intampla in comuna Dobrovat, acolo unde contabilul-sef al Primariei incaseaza subventii de la APIA inca din anul 2008 pentru terenul pe care se afla casa sa, iar asta este posibil in conditiile in care, in actele depuse pentru cererea de ajutor pentru agricultura, figureaza diverse plantatii.

