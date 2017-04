Contrabandistii de la Bârlad au scãpat cu arest la domiciliu

DECIZIE…Magistratii Curtii de Apel Iasi au hotãrât sã pãstreze decizia Tribunalului Vaslui în dosarul contrabandistilor retinuti, sãptãmâna trecutã, de procuroii DIICOT. Astfel, trei dintre cei retinuti (Vasilicã Ilascu, Florin Harabagiu si Ionel Gavrilã – n.r.) vor rãmâne în arest la domiciliu. Ceilalti trei retinuti în acelasi dosar (Elvis Obreja, Costicã Donciu si Dan Agache – n.r.) vor sta dupã gratii, în arest preventiv, pentru urmãtoarele 30 de zile. Singurul care va fi cercetat, în continuare, sub control judiciar, este politistul de frontierã Bogdan Plãcintã. Totul a iesit la ivealã dupã ce, sãptãmâna trecutã, procurorii DIICOT Vaslui a reusit sã destructureze unele dintre cele mai bine pregãtite si dotate grupãri de contrabandã cu tigãri din municipiul Bârlad. Sisteme antispionaj, droguri de risc si politisti de frontierã care sã le faciliteze traficul fãceau parte din arsenalul contrabandistilor. Pe lângã toate acestea, în urma descinderilor, anchetatorii au retinut 10 autoturisme, 110.000 de lei, 10.000 de euro, 3.200 de cutii de petarde. Dupã audierea a aproximativ 50 de persoane, procurorii DIICOT au decis ca, pentru sase dintre acestia sã cearã mandate de arestare preventivã si trei sã fie cercetati, în continuare, sub control judiciar. A doua zi dupã descinderi, în fata judecãtorului de drepturi si libertãti, au fost adusi Vasilicã Ilascu, Florin Sandu Harabagiu si Ionel Gavrilã. Cei trei au primit arest la domiciliu. Câteva ore mai târziu, procurorii au trimis Tribunalului Vaslui, un dosar cu alti trei traficanti de tigãri pentru care s-a cerut mandat de arestare preventivã: Elvis Obreja, Costicã Dacu, Dan – Stefan Agache. De asemenea, politistul de frontierã Bogdan Plãcintã este cercetat, în continuare, sub control judiciar. El este cel care facilita trecerea ilegalã a tigãrilor de contrabandã si asigura protectie grupului infractional organizat. În timpul perchezitiilor, la locuinta unuia dintre contrabandisti, procurorii au descoperit, pe lângã tigãri si 6 grame de cannabis. Astfel, acesta ar putea fi acuzat si de detinere de droguri de risc.