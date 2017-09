Copii care merită o șansă

De câţiva ani buni, familia Dobre, din comuna Vrîncioaia trăieşte, la fiecare început de an şcolar, un adevărat coşmar. Chiar dacă au scăpat de grija celor 2 copii mai mari, pe picioarele lor acum, pentru cei mici cheltuielile sunt, de la an la an, tot mai greu de acoperit. Deşi luni clopoţelul va suna din nou, mama copiilor abia a reuşit să cumpere uniforma pentru mezina familiei, sarafan şi doua bluze albe şi banii s-au topit… Pentru băiatul de 13 ani n-a mai rămas nimic, nici măcar de-un caiet. Părinţii nu ştiu cum să se mai descurce căci toţi banii care le intră în casă sunt 170 lei, alocaţia copiilor şi câştigul obţinut de capul familiei, cu ziua prin sat.

La fiecare început de an şcolar, în casa familiei Dobre se dă o adevărată luptă, cum să facă rost de bani pentru a-şi pregăti copiii de şcoală. La 42 de ani, tatăl copiilor se simte vinovat că nu le poate asigura strictul necesar. Ar munci mai mult, zi şi noapte, daca ar avea unde. Într-o localitate cum este Vrîncoaia, din crucea munţilor, unde locuri de muncă nu sunt, iar cu ziua prin sat o zi munceşti, 3-4 nu, cum să câştigi mai mult? Puţinii bani, cum vin aşa se duc. Valerica nu poate munci, nu are voie să facă efort. Are mari probleme de sănătate. Toată viaţa i-a fost dată peste cap în urmă cu 9 ani când a adus pe lume ultimul copil, pe Denisa. A stat internată în spital mai bine de 3 luni. Nici nu s-a vindecat bine după naştere că un alt necaz în familie a doborât-o din nou declanşând un diabet dificil.

sursa: https://www.ziaruldevrancea.ro/special/social/copii-care-merita-o-sansa