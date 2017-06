Copiii din Centrul Cultural Pãdureni au scãpat de un accident, ca prin urechile acului!

NOROCOSII Un grup de copii din comuna Pãdureni, plecati într-o excursie la Predeal, au scãpat ca prin minune de la un grav accident. Ieri, când acestia se aflau cu autocarul pe DN 73A, în judetul Brasov, între Rîsnov si Pârâul Rece, din cauza ploii abundente, un autocar din judetul Ilfov, aflat chiar în fata celui din judetul Vaslui, plin cu 35 de elevi si profesori, s-a rãsturnat din cauzã cã s-a surpat marginea drumului! Autocarul cu copiii de la Pãdureni a oprit la timp, altfel ajungeau si ei sã se rãstoarne în sant! Din accidentul în care a fost implicat autocarul de Ilfov, care s-a rãsturnat chiar sub ochii copiilor din Pãdureni, au rezultat 12 de victime rãnite la membrele inferioare si superioare, iar o persoanã a avut nevoie de descarcerare, fiind prinsã sub autocar. „Cred cã am ajuns la un minut dupã accident. Se pare cã a fost un potop înainte si autocarul, plin de copii, a ajuns pe marginea drumului. Sunt încã persoane prinse sub autocar. S-a surpat marginea drumului, iar autocarul s-a rãsturnat”, a declarat, asearã, un profesor din autocarul cu copiii de la Pãdureni. De altfel, în zona Predeal, Râsnov, din judetul Brasov, se aflã si un grup de copii din Bârlad, iar la aflarea informatiei difuzatã de presa centralã despre accidentul petrecut, pãrintii îngrijorati au sunat copiii si profesorii însotitori. Toti sunt bine, asa au precizat profesorii, fiind în sigurantã, în drum spre casã.