Copil bolnav de cancer, plimbat printre spitale si fãrã medicamente!

CAZ DRAMATIC

DUREROS…Caz dramatic si în acelasi timp impresionant la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. În ultimele douã sãptãmâni, Petricã, în vârstã de 16 ani si opt luni, a fost internat într-un salon special, izolat de ceilalti pacienti. Bãiatul are o boalã necrutãtoare: cancer în fazã terminalã. În urmã cu douã sãptãmâni, acesta a fost pasat de la spitalul din Iasi la cel din Vaslui, pe motiv cã nu se mai poate face nimic pentru el, iar cheltuielile cu spitalizarea sunt foarte ridicate. Dacã fizic e distrus, din punct de vedere psihic, Petricã e un bãiat de nota 10. Stie cã nu mai are mult de trãit, dar nu renuntã la luptã. Atunci când i-au fãcut transferul, cadrele medicale din Iasi i-au pus într-o sacosã medicamente cât sã-i ajungã pentru douã-trei zile. Impresionati de cazul copilului, dar si din cauzã cã la spitalul din Vaslui nu se gãsesc citostaticele respective, medicii de pe sectia de Pediatrie a SJU Vaslui i-au asigurat tratamentul lui Petricã cu bani din propriile lor buzunare. Ba mai mult, dupã mai multe drumuri la Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate, cadrele medicale vasluiene i-au fãcut rost si de un concentrator de oxigen. Joia trecutã, Petricã s-a externat din spital si a plecat acasã, pentru cã asta îi este ultima dorintã, ca ultimele lui zile sã si le petreacã alãturi de familie. Pediatrii de la unitatea medicalã din Vaslui vor fi alãturi de el în continuare, asigurându-i, în limita posibilitãtilor, necesarul de medicamente.

Într-o tarã în care clasa politicã plânge de mila puscãriasilor, copiii mor prin spitale, din lipsã de medicamente. Cu sectia de Oncologie închisã de aproape un an, Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui s-a confruntat în ultimele zile cu un caz mai special, al unui bãiat de 16 ani, bolnav de cancer în fazã terminalã. Pacientul, de loc din Bunesti-Averesti, a fost trimis “acasã” de spitalul din Iasi, pe motiv cã nu se mai poate face nimic în cazul lui si cã spitalizarea lui costã prea mult. “Ne-a fost trimis un copil în stare terminalã, pentru care nu se mai poate face nimic. Are cancer. Un copil care din punct de vedere fizic este praf, dar care mental stã foarte bine. E constient de tot. Timp de douã sãptãmâni, bãiatul a stat într-un salon de la etajul sase. Medicamentele cu care a venit de la Iasi îi ajungeau pentru douã, trei zile. Pastilele pe care copilul le ia nu pot fi furnizate de Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, nu se aflã pe lista de licitatie a spitalului, ci sunt date prin program national. Copiii de genul ãsta trebuie tinuti în centre de recuperare sau în spitale universitare unde existã medicatia specificã bolilor lor”, ne-au declarat medicii din sectia de Pediatrie.

Au fãcut cheta si i-au cumpãrat medicamentele atât de necesare

Impresionati de cazul lui Petricã, de dorinta lui de a lupta cu boala, cadrele medicale de la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui au pus mânã de la mânã si i-au cumpãrat medicamentele mai mult decât necesare. “Când s-au terminat, medicii din spital au pus bani, zi de zi, si au cumpãrat medicamentele necesare bãiatului. Am fãcut referat la conducerea spitalului care, cu toatã bunãvointa, ne-a explicat cã doar în trei luni de zile pot fi cumpãrate medicamentele astea pentru cã trebuie sã treacã printr-un program de licitatie. Aveam un caz grav, pe care nu-l putem lãsa sã moarã din cauzã cã nu are medicamente. El moare în final, pentru cã asta e boala lui, dar noi n-am putut sã ne uitãm în ochii lui si sã nu facem nimic.” Timp de douã sãptãmâni, Petricã a fost tratat pe banii medicilor din spital. Acestia au fãcut eforturi pentru ca bãiatul sã beneficieze de un tratament corespunzãtor bolii lui. “Am încercat sã gãsim mãsuri de protectie socialã, ca sã-l putem trimite într-un centru, pentru cã el nu mai voia sã stea în spital. Am vrut sã-l trimitem la un centru din Bârlad. De acolo am primit rãspuns cã în afarã de medicatia luatã pe cale oralã, nu are nevoie de niciun tratament injectabil, în schimb are nevoie din când în când de oxigen. Mi-au spus cã nu-l pot primi acolo pt cã nu au sursã de oxigen.”

A primit un concentrator de oxigen, prin Casa Judeteanã de Sãnãtate

Ajutorul medicilor vasluieni nu s-a oprit doar la cumpãrarea de medicamente. Cadrele medicale au depus dosare cu referate la Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate, pentru ca Petricã sã poatã primi un concentrator de oxigen. “Sãptãmâna trecutã a venit mama lui la noi si ne-a zis cã bãiatul s-a rãzgândit, nu mai vrea la Centru, ci vrea sã meargã acasã, sã-si trãiascã ultimele zile alãturi de familie. Joi (9 februarie) Petricã s-a externat. Acum este acasã, cu concentratorul de oxigen la domiciliu, foarte fericit cã, dupã aproape jumãtate de an de stat prin spitale, poate dormi în patul lui. Noi îl vom ajuta, pentru cã bãiatul are nevoie, în continuare, de medicamente”, au mai spus medicii de la sectia Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui.