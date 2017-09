Copil de doi ani, salvat de la moarte de medicii bârlãdeni! (VIDEO)

SE ÎNTÂMPLÃ SI MINUNI Un bãietel de doi ani, din Bârlad, a fost salvat din ghearele mortii de medicii bârlãdeni Dorina Terchi, sefa Compartimentului de Primiri Urgente (CPU) al spitalului bârlãdean, si de medicul rezident în medicinã de urgentã Vladimir Gramaticu, nou venit la CPU Bârlad. Copilul a fost adus la spital în stop cardio-respirator, din cauzã neprecizatã, de cãtre bunic pe brate, iar pãrintii au sosit în scurt timp cu masina personalã, la orele 10.01. Imediat echipa de medici Terchi-Gramaticu s-a pus în miscare si a reusit sã resusciteze pe copilul Lupu D., în circa 20 de minute fiind stabilizat. „Da, medicii bârlãdeni au salvat copilul de la moarte. Acesta nu se stia bolnav, pãrintii au spus cã nu avea decât o simplã rãcealã si i-a fost administrat Nurofen pentru copii, pentru cã îi curgea nasul. A fost solicitat elicopterul de la Iasi, dar acesta era ocupat, si atunci am fost anuntati noi, de la SAJ Vaslui, pentru a-l transporta la Iasi, la Spitalul „Sfânta Maria”. Am plecat imediat cu copilul spre Iasi, dar am fost anuntati pe drum cã s-a eliberat elicopterul. La Vaslui, la Gura Bustei a venit si l-a preluat de la noi, plecând cu el spre Iasi”, a precizat medicul urgentist Dãnut Ungureanu.

Echipa de medici Dorina Terchi si Vladimir Gramaticu a fãcut realmente o minune ieri, salvând pe micutul Lupu D., care a suferit acel stop cardio-respirator brusc, fãrã a se cunoaste cauzele acestuia. Practic, inima micutului nu a mai bãtut timp de 30 de minute, iar cei doi medici au reusit sã-l smulgã din ghearele mortii. Despre Dorina Terchi putem spune cã este unul dintre cei mai buni medici din cadrul CPU, conduce acest compartiment datoritã meritelor sale de medic specialist în urgente si nu-i este deloc usor, de cele mai multe ori, sã reziste într-un ritm infernal de muncã, asa cum este la CPU. Vladimir Gramaticu, medicul rezident în medicina de urgentã, a venit la spitalul bârlãdean de putin timp, împreunã cu sotia sa, care este medic urolog. Acestia sunt un cuplu de tineri medici dedicati meseriei, care au venit sã lucreze la Bârlad, lãsând spitalele din Iasi.