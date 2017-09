Copil gasit intr-un sant, batut si in coma alcoolica. Descoperirea tragica s-a facut in Pascani

Caz socant la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o suburbie a municipiului Pascani. Un copil de 11 ani a fost gasit in sant, batut si in coma alcoolica. La fata locului a ajuns un echipaj medical, iar minorul a fost transportat la Spitalul Municipal de Urgenta. A fost anuntata si politia, iar oamenii legii au identificat agresorul: un tanar din aceeasi localitate. S-a deschis dosar penal, iar cercetarile continua.

Un copil de 11 ani a fost gasit sambata noaptea, in jurul orei 23:00, aruncat intr-un sant din suburbia Bosteni, batut si sub influenta bauturilor alcoolice. Un localnic a sunat la 112, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj medical cu asistent. Dupa ce i s-au acordat primele ingrijiri, minorul a fost dus la Spitalul Municipal Pascani. Avea vanatai pe fata si pe piept, iar potrivit celor spuse de purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, Nicolai Pralea, copilul s-ar fi aflat si in coma alcoolica.

