Copil strãpuns în piept de un tãrus, în stare gravã! (foto)

Scene socante la Alexandru Vlahutã

Bãiatul i-a uimit si pe medici, acesta respira prin gaura lãsatã de bucata de lemn în plãmân.

GRAV…Un bãietel de opt ani din satul Buda, comuna Alexandru Vlahutã, a ajuns în stare gravã la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, marti dupã-amiazã, dupã ce a cãzut cu pieptul peste un tãrus, în timp ce se juca prin curte, cu fratele lui mai mic. Copilul a avut un curaj incredibil si si-a scos singur bucata de lemn care-i perforase plãmânul, apoi a mers plângând la pãrintii lui, care erau în casã. Acestia au pus imediat mâna pe telefon si au solicitat sprijinul unui echipaj medical. În momentul când a ajuns la fata locului, medicul de pe ambulantã l-a gãsit respirând pe copil prin gaura de la plãmân. Bãiatul a necesitat de urgentã interventie chirurgicalã.

Accident teribil, ieri, în satul Buda din comuna Alexandru Vlahutã, acolo unde un bãietel a cãzut cu pieptul peste un tãrus ascutit. Copilul se juca cu cu fratele lui mai mic în preajma unei anexe pe care tatãl lor tocmai o demolase. În timp ce alerga, s-a împiedicat si a cãzut fix peste bucata de lemn care era înfiptã în pãmânt. Ca printr-o minune, micutul a avut puterea sã se ridice, sã-si scoatã singur tãrusul din piept si sã se ducã, în acasã, unde erau pãrintii. Când l-au vãzut, acestia au pus mâna pe telefon si au chemat salvarea. Scena a marcat-o pe mamã, care si-a vãzut copilul respirând prin gaura fãcutã de tãrus. “A intrat în casã plângând si plin de sânge. M-am speriat foarte tare pentru cã avea gaurã acolo. Era constient. Nu e prima datã când se joacã prin curte” a declarat, cu lacrimi în ochi, mama copilului.

Ajutati de seful de post din comunã

Pentru a nu mai pierde timpul în asteptarea salvãrii, pãrintii copilului au apelat la ajutorul politistului din comunã. Omul legii a venit cu masina de serviciu, l-a luat pe copil si s-a îndreptat cãtre Vaslui. Acesta s-a întâlnit cu ambulanta pe drum si a încredintat copilul cadrelor medicale.

“Când scapã de supravegherea noastrã, trebuie el sã facã ceva”

Incidentul petrecut ieri în localitatea Buda i-a socat si pe sãteni. Acestia nu-si explicã cum s-a putut accidenta bãietelul atât de grav, mai ales cã pãrintii acestuia au avut întotdeauna grijã de el. “O familie foarte linistitã, care are grijã de copii. De curând mama a nãscut al cincilea copil. Tatãl munceste în Bucuresti pentru a-si întretine familia. Am înteles cã bãiatul se juca, împreunã cu fratele si surioara lui la o anexã pe care tatãl lor tocmai o dãrâmase. A alergat, s-a împiedicat si a cãzut în acel nefericit loc. Sã ne rugãm la Dumnezeu sã nu fie nimic grav”, ne-a declarat un vecin al familiei Mãcãrescu. Tatãl copilului a venit ieri la spital, pentru a fi alãturi de micut. “Era împreunã cu sora lui mai mare si cu fratele lui mai mic. Se jucau si a cãzut în tãrusul acela. Sunt copii, se joacã, nu pot sã-i opresc. N-au fost nesupravegheati, imediat am anuntat salvarea. E un copil mai jucãus. Când scapã de sub ochii nostri, trebuie el sã facã ceva. Ca orice pãrinte m-am speriat. Sper sã nu fie nimic grav”, a spus tatãl bãiatului.

Bãgat în sala de operatie

Transportat la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, copilul a fost bãgat în sala de operatie pentru a-i fi cusutã plaga. “Ambulanta din Bârlad a fost solicitatã sã intervinã la un caz din satul Buda din comuna Alexandru Vlahutã pentru un copil de opt ani, victima unui accident nefericit, petrecut în curte. Echipajul ajuns la fata locului a gãsit pacientul constient si coerent, dar prezenta o plagã penetrantã la nivelul toracelui, produsã cu un corp ascutit din curte. Era vorba dessre un tãrus din lemn. Copilul si-a scos singur acest tãrus apoi s-a dus în casã, la pãrinti. Pacientul prezenta insuficientã respiratorie severã, a fost stabilizat hemodinamic si respirator si a fost transferat la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui pentru investigatii suplimentare. Necesitã interventie chirurgicalã la nivelul toracelui pentru închiderea acelei plãgi”, a declarat dr. Dan Ungureanu, purtãtor de cuvânt SAJ Vaslui.