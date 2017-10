Corneliu Bichinet se dã în spectacol: criticã “preputul gândirii lui Zgonea”

MISTOCAR… Deputatul vasluian, Corneliu Bichinet, continuã sã se dea în stambã în Parlamentul României. Dupã ce în urmã cu câteva luni îi reamintea deputatului Bacalbasa cã a trecut de multe ori pe la Vaslui si nu “i-a stricat nimeni rozeta”, acum acesta revine în atentia opiniei publice cu noi declaratii controversate. Miercuri, de la tribuna Camerei Deputatilor, i-a transmis liderului PSD un sfat: sã nu se punã cu Terente (n.r. adicã premierul Tudose; Terente – bandit din Brãila, de acum o sutã de ani, cunoscut pentru mãrimea penisului). De asemenea, în aceeasi zi, când (culmea!) s-a votat codul de conduitã al senatorilor si al deputatilor, Bichinet a tinut sã-si mai mistocãreascã putin colegii. A declarat cã ideea codului “a plecat din preputul gândirii domnului Zgonea”, compãtimindu-l pe senatorul USR Mihai Gotiu, dacã s-ar tunde: “atunci de ce sã-l mai flocãiascã Palada la televizor?”.

“Corneliu Bichinet face politicã de 20 de ani. Sunt douã decenii în care a reusit sã cîstige încrederea electoratului sãu aplicând aceeasi retetã: trece de la un partid la altul, foloseste un limbaj de bodegã în discursurile tinute de la tribuna Parlamentului si pune mãnãstirile si fanfarele în capul listei de distributie a banilor publici. În baza acestei strategii, Bichinet a petrecut 11 ani în fruntea unui judet si se aflã la al doilea mandat în care ne reprezintã în Parlament si voteazã legi în numele nostru”, acesta este portretul pe care jurnalistii de la Recorder i l-au creionat deputatului PMP, Corneliu Bichinet, dupã ce a încercat sã-i corupã chiar în Parlamentul României.

Bichinet îl numeste pe Tudose “premierul Terente”

Nu se dezice de toate acestea, ba dimpotrivã, Corneliu Bichinet continuã sã se dea în spectacol atât în fata jurnalistilor, cât si a colegilor sãi de Parlament. Fãcând referire la conflictul dintre premierul Tudose si liderul PSD Dragnea, prezenti, miercuri, împreunã în sala de plen, acesta îi transmite celui din urmã sã aibã grijã si sã actioneze cu inteligentã: “Am vãzut doi oameni pe care trebuie sã-i recunoastem: primul-ministru si Liviu Dragnea coborând printre noi. (…) Eu mã bucur cã sunteti aici si cã ati venit amândoi pentru cã dati un semnal. Liviu Dragnea, noi am lucrat patru ani la UNCJR si în momente de balans trebuie sã dai dovadã de inteligentã. Iar Corneliu Bichinet de la Vaslui vã spune direct: Tine minte trei cuvinte: Nu te pune cu Terente!”, a spus Bichinet de la tribuna Camerei Deputatilor.

“Domnul Gotiu, dacã vrea sã nu se tundã, îl amendati cu jumãtate din salariu?”

În aceeasi zi, parlamentarii au avut de votat codul de conduitã al senatorilor si al deputatilor. Momentul a fost un bun prilej de distractie în rândul acestora, glumindu-se pe seama celor care au pãrul lung. “Si eu am votat acest Cod de conduitã, dar este o mare nenorocire. (…) Cred cã a pornit din preputul gândirii domnului Zgonea, care vã aduceti aminte cum tipa la parlamentari. (…) Domnul Gotiu, dacã vrea sã nu se tundã, si încalcã Codul, si vreti sã-l amendati cu jumãtate din salariu, atunci de ce sã-l mai flocãiascã Palada la televizor?”, a punctat deputatul PMP. Ofensat, deputatul USR Cristian Seidler i-a atras atentia lui Bichinet cu privire la limbajul folosit: “Discutãm despre un Cod de conduitã si în cadrul acestor dezbateri folosim asemenea cuvinte de la tribuna Parlamentului. În plus, «nu conteazã cât de lung am pãrul, ci conteazã cât si cum gândesc»”, a zis Seidler. În interventia lui, senatorul USR Mihai Gotiu l-a asigurat ironic pe Corneliu Bichinet cã va trece pe la frizer si nu numai. “Nu stiu dacã sunt o victimã a Codului, dar promit cã, data viitoare când mai vin la Parlament, trec pe la designer vestimentar, trec pe la hair stylist… eventual discut si cu un lingvist… sã vãd dacã îndeplinesc cerintele de decentã vestimentarã pentru a putea activa în acest Parlament – de altfel, extrem de decent”, a spus vicepresedintele Senatului.