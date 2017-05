Coruptie în Sãnãtate: clinica-fantomã de la Recumed, avize ilegale si spãgi mascate!

SCANDALOS… În mediile sanitare din Vaslui circula, anul trecut, un zvon ciudat. Se spunea cã anumite persoane din conducerea Recumed pun la bãtaie suma de 30.000 de euro, pentru a obtine toate avizele si documentele pentru viitorul spital de oncologie de la iesirea din Vaslui spre Negresti. Nu stim cât de adevãrat sau nu a fost acest zvon, cert este cã, la finele anului trecut, s-a anuntat cã în spatiul în care a functionat cândva o crâsmã, la iesirea spre Negresti, “La Nasu”, se deschide un spital oncologic, pentru persoanele aflate în fazã terminalã sau care sunt grav afectate de cancer. În martie a.c., dr. Luminita Costache, sefa Sanepid Vaslui, a semnat cu bunã stiintã documentele pentru autorizarea clinicii oncologice Recumed, în strada Cãlugãreni, nr. 141, spunând cã are în spate documentele eliberate de Centrul Regional de Sãnãtate Publicã Iasi. Ori, CRSP Iasi a emis un document uluitor, plin de greseli si de încãlcãri ale legii, în care singura mentiune clarã pentru care dã aviz favorabil deschiderii clinicii oncologice de la Recumed ar fi cã… se creeazã locuri de muncã! Asta, în conditiile în care viitorul spital Recumed are, de la axa drumului national, doar 13.94 m, iar legile în vigoare spun altceva. La art. 11, din OMS 119/februarie 2014, aflãm cã “Distantele minime de protectie sanitarã între teritoriile protejate si o serie de unitãti care produc disconfort si riscuri asupra sãnãtãtii populatiei sunt de 30 de metri pentru spitale”. Cine a încasat spaga de 30.000 de euro, asa cum se auzea în Vaslui, pentru a lansa Recumed într-o afacere care încalcã, de la bun început, orice regulament al Ministerului Sãnãtãtii? Cum explicã specialistii de la CRSP Iasi faptul cã mentioneazã în raportul lor cã vecinãtãtile constructiei Recumed, în care locuiesc familii cu copii, sunt la 4,42 m sau 3,32 m fatã de viitorul spital oncologic? Nu s-a stiut faptul cã limita minimã este de 30 de metri? Ba da, însã credem cã în spatele acestor documente semnate de persoane importante din Iasi si Vaslui au stat diverse interese, care ar trebui sã facã obiectul unor dosare penale la DNA sau Directia Generalã Anticoruptie.

DSP Vaslui si Inspectia Sanitarã de Stat (Sanepid), plus Centrul Regional de Sãnãtate Publicã Iasi. Trei institutii care ar trebui sã vegheze la respectarea cu sfintenie a legii, pentru orice investitie în sãnãtate, însã care sunt mãcinate de tot felul de interese ascunse, care nu ar fi strãine de unele “donatii” care vin din mediul privat, spun unele surse. Ultimul exemplu în domeniu este legat de modul în care o clinicã din Vaslui, Recumed, primeste avize pe bandã rulantã din partea tuturor institutiilor mai sus mentionate, pentru a deschide un spital oncologic în oras, la câtiva metri distantã de un drum circulat, Vaslui-Roman, si fãrã respectarea legii. De ce spunem asta? În februarie 2014, apare un Ordin al Ministrului Sãnãtãtii, 119, prin care se stabilesc “normele de igienã si sãnãtate publicã privind modul de viatã al populatiei”. La articolul 11, din acest ordin, se mentiona cã distanta minimã fatã de orice alte constructii sau de drumurile nationale, pentru deschiderea unor spitale, clinici, ambulatorii etc. este de 30 de metri, minim, avizele DSP sau ale altor institutii urmând sã depindã de studiile de impact al Institutului National de Igienã si Sãnãtate Publicã, prin centrele sale regionale. La sfârsitul lunii decembrie 2016, apare ordinul 1096, care explicã faptul cã normele privind conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitar-veterinare se stabilesc prin studiul de impact, în acest caz fiind vorba de studii fãcute de Centrul regional de Sãnãtate Publicã Iasi, însã fãrã a face vreo abatere de la norma de 30 de metri distantã, stabilitã initial, pentru spitale sau clinici. Pe 14 ianuarie 2016, apare la institutiile sanitare din judet un raport extrem de ciudat, al Centrului Regional de Sãnãtate Publicã Iasi, în care firmei Recumed Vaslui i se acordã mânã liberã în a construi un spital oncologic, pentru bolnavii de cancer aflati în fazã terminalã, la iesirea din Vaslui spre Roman. Raportul, semnat de dr. Oana Iacob, medic primar igienã, doctor în medicinã, si dr. Ioan Chirilã, doctor în medicinã, scrie, la final: “Considerãm cã obiectivul “Extindere de orizontalã, modernizare, refunctionalizare si schimbare destinatie în Centrul Medical cu spitalizare de zi la constructia existentã, amenajare acces pietonal si carosabil din strada Cãlugãreni”, situat în strada Cãlugãreni, nr. 141, Vaslui, poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic si administrativ în zonã, iar eventualul disconfort asupra populatiei din vecinãtate poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate. (…) Materialul a fost realizat în contextul legislatiei actuale”, se mentioneazã în materialul semnat de cei doi doctori în medicinã. Dar, punând cap la cap toate informatiile pe care le avem acum, ajungem la unele concluzii uluitoare.

Specialistii de la CRSP Iasi au semnat cu ochii închisi?

La capitolul “date generale si de amplasament”, descoperim cã cei doi specialisti ai CRSP Iasi scriu, negru pe alb, distantele fatã de vecinãtãti: 1,75 m fatã de proprietatea din nord, care este teren din rezerva primãriei Vaslui, adicã în apropierea cãii ferate, 4,42 m fatã de limita de proprietate din est, care este strada Cãlugãreni, adicã tocmai Drumul National Vaslui-Roman, 6,29 m fatã de o casã din sudul vecinãtãtii si 3,32 m fatã de o altã casã din vestul proprietãtii. Unde sunt cei 30 de metri prevãzuti de ordinele ministrului Sãnãtãtii, în vigoare în acest moment? Nu sunt, pentru cã semnatarii raportului au fost mai preocupati sã explice starea de sãrãcie a Vasluiului si cât de bine ar fi sã se mai creeze locuri de muncã la aceastã clinicã, decât sã arate ce prevãd normativele în vigoare. Tot raportul mentioneazã ordinul 119/2014, în care sunt stabilite limitele minime pentru clinici cu spitalizare de zi sau spitale, însã inspectorii refuzã sã respecte legea. De ce oare? Sã fie unele sume de bani la mijloc, care le-au închis ochii celor de la Centrul Regional de Sãnãtate Publicã Iasi? Nu stim, cert este cã punctul legat de vecinãtãti si distante, din ordinul 119, nu a fost respectat deloc, însã, cumva, cei doi doctori în medicinã din Iasi au “uitat” sã mentioneze acest lucru. Iatã si distantele efective fatã de case sau drumul national, mentionate în raport: 10,37 m fatã de terenul rezervã a primãriei, implicit fatã de calea feratã, 8,59 fatã de casa proprietate privatã din zona de sud, 3,32 metri fatã de casa din zona de vest si 13.94 m fatã de axul drumului national. Bãtaie de joc cumplitã, pentru cã toate casele din apropierea viitorului spital oncologic riscã sã fie contaminate de reziduurile rezultate din spitalul familiei Radu.

Anul trecut, se vorbea prin oras de o valizã cu bani care trebuia sã fie datã pentru un aviz pozitiv!

În 2016, circula un zvon despre o valizã cu zeci de mii de euro, care ar fi urmat sã fie “donati” acelor persoane care ar fi aprobat deschiderea spitalului oncologic al firmei Recumed. Cine a încasat acei bani si care sunt persoanele implicate, putem doar sã bãnuim, cert este cã au apãrut, imediat, tot felul de avize de la Directia de Sãnãtate Publicã, semnate de Mihaela Vlada, directorul institutiei, si de sefa Sanepid, dr. Luminita Costache. Am cerut directoarei Vlada informatii legate de spitalul oncologic al Recumed. “Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui a emis, în luna octombrie 2016, notificare pentru asistentã de specialitate în proiectul ” Extindere pe orizontalã, modernizare, refunctionalizare si schimbarea destinatiei în “Centru Medical cu spitalizare”, la constructia existentã C1, amenajare acces pietonal si carosabil din strada Cãlugãreni”, care a avut la baza documentatiei prevãzutã de legislatia specificã în vigoare, precum si studiul de impact eliberat de Centrul Regional de Sãnãtate Publicã Iasi”. Culmea, dr. Costache, despre care circulã diverse zvonuri prin Vaslui, legate de apropierea de familia Radu si unele manevre subterane ale Recumed, semneazã o autorizatie, cu numãrul 24, din 7 martie 2017, pentru continuarea lucrãrilor la clinica cu spitalizare de zi de la Recumed. “Doamna Vlada este o bunã prietenã a privatilor din Vaslui. Existã o hârtie trimisã de Vlada cãtre minister, în care spune cã ea este de acord cu toate investitiile firmelor private, la nivel de DSP Vaslui, ceea ce spune totul despre coruptia de la Directia de Sãnãtate Publicã”, sustine o sursã din interior. De ani de zile, Mihaela Vlada si Luminita Costache sunt bãnuite cã ar manevra, în baza unor “atentii”, tot felul de actiuni ale unor firme de casã, care aruncã pe piatã sume foarte mari, provenite, culmea!, tot din biznisurile cu statul român. Unele surse vorbesc de extinderea coruptiei pânã la nivelul Palatului Administrativ, pentru cã patronii de la Recumed, familia Radu, dispun de sume foarte mari de bani si sunt dispusi sã facã orice efort, pentru a-si atinge scopurile.

ANIF si Apele Române, tratate în bãtaie de joc de patronii Recumed!

ALARMANT… Familia Radu, patronii Recumed au montat, fãrã sã cearã avizele Apelor Române sau ANIF, tuburi pentru evacuarea apei, iar aceste improvizatii riscã sã inunde calea feratã, la doar 2-3 metri distantã”

Reporterii VRN au surprins, vizitând santierul viitorului spital de oncologie, o situatie incredibilã. Fãrã sã cearã avizul nimãnui si de la sine putere, patronii Recumed au montat o serie de tuburi, chipurile!, pentru evacuarea apei din canalele de desecare care trec prin spatele clãdirii. Ori, dacã în cazul distantelor minime de 30 de metri fatã de case sau drumuri nu se pot construi astfel de spitale, nu întelegem ce “meserias” a putut monta astfel de tuburi, care riscã în orice clipã, în cazul unor ploi abundente, sã inunde calea feratã Vaslui-Iasi, la câtiva metri distantã. I-am sunat, ieri, pe toti cei implicati. La sucursala Vaslui a Apelor Române, directorul Gheorghe Chelsoi ne-a spus cã orice modificare a canalelor care asigurã desecarea, în preajma cãilor ferate, are nevoie de un aviz. “Aceste canale sunt ale ANIF, puteti întreba acolo. Însã, cu sigurantã, cei care au montat acele tuburi de care spuneti au fãcut ilegal totul, dacã nu au avize si autorizatii”, ne-a spus Chelsoi. Am discutat, asearã, si cu directorul ANIF Vaslui, Cezar Anton, care a recunoscut cã nu are cunostintã ca firma Recumed sã fie cerut aviz pentru unele lucrãri la canalele sale de desecare, repetãm, la doar câtiva metri de calea feratã. “Nu este legal si normal sã se facã lucrãri, fãrã ca noi sã fim informati. Vom trimite acolo un control, care sã stabileascã în ce bazã s-au montat acele tuburi. Noi nu le-am dat avize pentru acea lucrare”, spune seful ANIF. Concluzia este una singurã: în goana dupã profituri, familia Radu a încercat sã evite – în unele cazuri, chiar i-a si reusit! – toate conditiile legale stabilite de statul român. Cerem de urgentã tuturor institutiilor care pot face luminã în afacerile Recumed sã stabileascã în ce mod legea a fost respectatã si sã opreascã deschiderea spitalului, dacã o astfel de investitie pune în pericol sãnãtatea oamenilor din zonã.