Creşterea salariilor aleşilor locali cu 30%, votată de comisii. Decizia finală aparţine plenului

Încă un pas pentru creşterea salriilor aleşilor locali. Majorarea cu 30% a fost votată de Comisiile de Muncă şi Buget, din Camera Deputaţilor, anunţă Realitatea Tv. Decizia aparţine plenului.

Comisiile pentru munca si pentru buget de la Camera Deputatilor au dat, luni, raport de adoptare OUG 9/2017, aproband si doua amendamente prin care se maresc soldele si salariile primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene, informeaza Agerpres.

“Am dat raport Ordonantei 9/2017. In primul rand sunt doleantele celor din sistemul de aparare si ordine publica, siguranta nationala, precum si din sistemul penitenciar, care se afla la Ministerul Justitiei. In urma aplicarilor succesive a maririlor de salarii minime, ei au ramas cu solda de baza undeva la 700 de lei, ceea ce era anormal. Am adus-o incepand cu luna aprilie la nivelul salariului minim, astfel incat si politistii, si cei din armata sa beneficieze de maririle salariale promise. De asemenea, in urma unui amendament si cu sprijinul doamnei ministru al Muncii am adoptat si marirea salariilor primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene cu 30%, incepand cu luna aprilie, pana cand legea salarizarii va intra in linie dreapta”, a declarat presedintele Comisiei de munca de la Camera Deputatilor, Adrian Solomon.

sursa: https://www.realitatea.net/cresterea-salariilor-alesilor-locali-cu-30prc-votata-de-comisii-decizia-finala-apartine-plenului_2056448.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb