Crima ingrozitoare la Iasi. Un barbat in varsta de 66 de ani a fost ucis chiar de catre sotia sa cu mai multe lovituri de cutit. Tragedia s-a petrecut in comuna ieseana Tomesti ieri dupa-amiaza, iar printr-un apel la numarul unic de urgente 112 se solicita ajutorul medicilor. Un echipaj medical din cadrul SAJ Iasi a ajuns in scurt timp la fata locului, dar nu au mai putut decat declara decesul barbatului.

Sursa: https://www.bzi.ro/socant-o-femeie-si-a-macelarit-sotul-cu-mai-multe-lovituri-de-cutit-dupa-ce-l-a-ucis-s-a-distrat-pe-cinste-si-a-ras-cu-gura-pana-la-urechi-foto-video-624194