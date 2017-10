Crimã petrecutã la Bistrita si elucidatã la Vaslui

RETINUT…Politistii vasluieni au retinut, ieri dimineatã, un tânãr din localitatea Plopana, judetul Bacãu, principalul suspect într-o crimã petrecutã, zilele trecute, în localitatea Bistrita Bârgãului, judetul Bistrita. Oamenii legii l-au gãsit pe Paul Toderasc pe raza comunei Dragomiresti, ascuns la o stânã unde tatãl lui lucra ca cioban. Tânãrul de 23 de ani a fost ridicat de politisti si dus la Bistrita pentru audieri. Se pare cã, în fata anchetatorilor, acesta nu a recunoscut comiterea faptei. Conform politistilor, Toderasc a ucis un bãtrân de 83 de ani din localitate, i-a luat banii si apoi a dat foc locuintei octogenarului pentru a-si acoperi fapta. În incendiu au ars si cele cinci capre ale victimei. Pompierii au descoperit rãmãsitele animalelor, dar nu si pe ale bãtrânului, astfel cã acesta a fost dat dispãrut. De asemenea, dupã comiterea faptei, tânãrul a mers la un bar din sat, a fãcut cinste tuturor celor prezenti si apoi ar fi povestit unui adolescent de 17 ani grozãviile fãcute. În fata politistilor, adolescentul a povestit cã Toderasc a numãrat bani plini de sânge, era murdar de sânge pe haine si pe mâini.

O crimã petrecutã vinerea trecutã în localitatea Bistrita Bârgãului a fost elucidatã de cãtre politistii vasluieni. Mai exact, oamenii legii au reusit sã punã mâna pe principalul suspect, un tânãr de 23 de ani din localitatea Plopana, judetul Bacãu. Se pare cã, dupã comiterea faptei, Paul Toderasc a fugit din Bistrita si a încercat sã se ascundã la o stânã din Dragomiresti unde tatãl tânãrului lucra ca cioban. Politistii din cele douã judete, Vaslui si Bistrita, au colaborat excelent la acest caz astfel cã, ieri dimineatã, tânãrul a fost retinut si dus apoi în fata anchetatorilor bistriteni pentru declaratii. Se pare cã, în fata acestora, Toderasc nu a recunoscut faptele comise mai ales cã, din câte se pare, cadavrul victimei sale încã nu a fost descoperit. Povestea a început vineri seara, când pompierii bistriteni au fost solicitati sã stingã un incendiu izbucnit la locuinta unui bãtrân de 83 de ani. Cei prezenti se asteptau ca în casã sã fie gãsit si corpul bãrbatului, carbonizat, dar pompierii nu au descoperit decât rãmãsitele a cinci capre, proprietatea octogenarul, astfel cã acesta a fost dat dispãrut. Dispãrut a fost dat si Paul Toderasc care muncea la stâna unui vecin al bãtrânului. Se pare cã tânãrul s-ar fi lãudat unui coleg cã-l va jefui pe bãtrân. Dupã comiterea faptei, criminalul s-a schimbat de haine, apoi a mers la un bar din sat. Acolo a fãcut cinste tuturor celor prezenti. Un adolescent de 17 ani a petrecut mai mult timp în compania criminalului si acesta i-a povestit cã l-a tâlhãrit pe octogenar. În fata politistilor, adolescentul a povestit cã Toderasc era lovit la o mânã, iar banii cu care a cumpãrat de bãut erau murdari de sânge. Ce doi s-ar fi despãrtit sâmbãtã dimineatã, iar bãcãuanul a luat un taxi si a dipãrut.

Cine este criminalul din Bacãu

RECIDVIST…Toderasc provine dintr-o familie dezorganizatã si mai are douã surori si un frate. Una dintre surori este cãsãtoritã, iar cealaltã este la liceu. Fratele sãu este în clasele primare. Cei doi copii minori locuiesc doar cu mama, aceasta fiind despãrtitã de sotul sãu, cioban la o stânã. Bãtãile frecvente si abuzul de alcool ar fi determinat-o pe femeie sã ia o asemenea decizie. Paul Toderasc are probleme cu legea încã de când era în liceu. Acesta obisnuia sã fure chiar din unitatea de învãtãmânt, însã, din cauza faptului cã era minor, faptele sale n-au prea avut repercusiuni. În urmã cu doi ani însã, Paul Toderasc soca întreaga comunitate. Acesta a furat din cutia milei a unei biserici din comunã, dupã care s-a deplasat în cimitir, unde a scos o femeie în vârstã din mormânt si a întretinut relatii sexuale cu cadavrul acesteia. Descoperirea a fost fãcutã de rudele femeii, care la câteva zile dupã au mers sã îi aranjeze mormântul si au gãsit-o pe aceasta afarã din cavou, dezbrãcatã. Se pare cã tânãrul nu o cunostea pe femeia în cauzã. Tânãrul a fost trimis în judecatã pentru furt calificat si profanare de morminte, iar în luna martie a acestui an, Judecãtoria Bacãu l-a condamnat la un an si opt luni de închisoare cu suspendare si la 80 de zile de muncã în folosul comunitãtii la primãrie, un cãmin de bãtrâni sau la o casã de copii. Decizia nu este una definitivã.