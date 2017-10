Criminalul din Ciocani rãmâne în arest preventiv

AREST…Magistratii Tribunalului Vaslui au respins cererea de înlocuire a arestului preventiv a criminalului din Ciocani care si-a ucis victima cu o furcã, în fata copiilor acestuia si a nepotilor. La sfârsitul lunii aprilie, Mitritã (Sâlicã) Poenaru a fost arestat pentru crimã. Criminalul a pus mâna pe o furcã si i-a înfipt victimei unealta în fatã, cap si în tot corpul pânã s-a rupt. Crima a avut loc de fatã cu cei trei copii ai victimei si doi nepoti ai agresorului, toti cu vârste cuprinse între 12 si 15 ani. Când si-a vãzut tatãl la pãmânt, într-o baltã de sânge, fiica victimei a lesinat. Fapta acestuia i-a revoltat pe sãtenii din Ciocani care spuneau cã victima, Tonitã Bâclea, ar fi fost în viatã dacã procurorii bârlãdeni si-ar fi fãcut treaba. Mitritã (Sîlicã) Poenaru a fost acuzat de mai multe ori de tentativã de omor. Ultima datã anul trecut, când a lovit cu securea în cap pe viceprimarul comunei. Atunci, reclamã sãtenii, procurorul de caz a insistat ca cei doi sã se împace. “Dacã nu-l ierta si nu se amesteca sã insiste sã fie iertat procuroarea de la Bârlad, nu murea un gospodar din sat”, spuneau, la momentul comiterii crimei, sãtenii.

Criminalul care a revoltat întreaga suflare din comuna Ciocani nu mai vrea în spatele gratiilor. Astfel cã, zilele trecute, a cerut magistratilor Tribunalului Vaslui înlocuirea acestei mãsuri cu una mai usoarã restrictivã de libertate. Instanta a luat act de cererea criminalului Mitritã Poenaru, dar a respins-o ca nefondatã. Mai mult, a prelungit mandatul de arestare cu încã 30 de zile. La sfârsitul lunii aprilie, Sâlicã Poenaru, cel mai rãu om din comuna Ciocani, violent si agresiv pânã la omor, a ajuns în sfârsit acolo unde îi este locul: în spatele gratiilor, acuzat de sãvârsirea infractiunii de omor. Acesta a ucis cu sânge rece pe Tonitã Bâclea, de 47 de ani, pe data de 25 aprilie. Fapta s-a petrecut în momentul în care autorul s-a întors cu vacile de la pãscut dintr-o zonã de la marginea satului Ciocani. În momentul în care a ajuns în dreptul locuintei victimei, bãrbatul de 47 de ani, Tonitã Bâclea, i-a reprosat vecinului sãu cã îsi tine animalele pe terenul dintre proprietãtile celor doi. Dupã ce Sâlicã Poenaru a început sã-l înjure, victima i-a replicat sã-si vadã de treabã, dar a fost atacatã cu o furcã, pe care i-a înfipt-o în fatã. „Ulterior, autorul si-a lovit în mod repetat vecinul pânã când s-a rupt partea metalicã a furcii, iar apoi a pãrãsit zona, nu înainte de a-si recupera ceea ce a rãmas din unealta agricolã”, preciza, la momentul comiterii crimei, procurorul de caz de la Parchetul Tribunalului Vaslui, Alice Ruja. Crima a avut loc în prezenta celor trei copii ai victimei si a doi nepoti ai agresorului, cu vârste cuprinse între 12 si 15 ani. O fatã de 12 ani a lesinat când si-a vãzut tatãl plin de sânge, agresorul înfigându-i furca în fatã, în cap si în alte pãrti ale corpului de mai multe ori, pânã când unealta s-a rupt. Victima a fost dusã la spitalul din Bârlad în comã de gradul IV, apoi a fost transportatã la Clinica de Neurochirurgie din Iasi, unde a si murit.

Sâlicã, afarã din sat!

Autorul acestei crime, Mitritã (Sâlicã) Poenaru, este recidivist, cunoscut ca fiind extrem de violent, iar anul trecut a luat la bãtaie chiar pe viceprimarul comunei Ciocani, Gheorghe Nechita. Edilul fusese informat cã un consãtean, recidivist si violent, adicã Sâlicã Poenaru, de 47 de ani, s-ar afla cu vacile la pãscut în liziera de salcâmi a Primãriei, fãcutã cu bani europeni. Viceprimarul, însotit de unul dintre executantii împãduririi, a mers la lizierã, unde a constatat cã Sâlicã Poenaru, din satul Podu Pietris, avea vacile la pãscut pe terenul Primãriei, iar el sedea frumos la odihnã. Gheorghe Nechita a scos telefonul si a început sã facã fotografii, pentru a avea dovada cã Sâlicã încãlca proprietatea satului. Furios cã este fotografiat, Sâlicã a scos o secure si l-a lovit cu muchia ei de douã ori în cap. Din fericire, viceprimarul a scãpat cu viatã. Sâlicã Poenaru are la activ ani grei de puscãrie pentru vãtãmare corporalã, furturi si tentativã de omor. Sãtenii spun cã nu îl mai vor înapoi în sat, acuzând procurorul de caz din cadrul Parchetului Bârlad cã dacã îsi fãcea treaba anul trecut, acum Tonitã Bâclea trãia! „Fostul viceprimar a fost efectiv aproape fortat sã îl ierte atunci pe Sâlicã. Procuroarea de caz îi tot cerea sã-l ierte, cã nu mai face, iar el spunea cã dacã îl iartã, la câte a fãcut acest individ, va omorî cu sigurantã pe cineva! Si chiar asa a fost! Este incredibil ce se întâmplã cu justitia noastrã, mai ales la Bârlad!”, spun oamenii din Ciocani. Mitritã (Sâlicã) Poenaru are la activ mai multe fapte violente: un cetãtean din Ivesti are o gaurã în cap, acoperitã cu o placã de inox, din cauzã cã a fost bãtut cu securea-n cap de Mitritã, un alt bãiat din Ciocani este invalid tot de la o bãtaie datã de Sâlicã, dar de fiecare datã a fost iertat de victime, la solicitarea avocatului lui Sâlicã si a procurorului! „Iertati-l mãi, cã are copii! Asa le spuneau avocata si procuroarea din Bârlad. Dar acum, copiii lui Bâclea, cui au rãmas? De ce nu s-au gândit cã lasã în libertate un criminal?”, spuneau, atunci, oamenii din Ciocani.