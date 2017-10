Cu Bubulus, Boros si Sexy Roxana vor ajunge pe gheatã la Helsinki (pamflet, facsimil)

Dom’le, am trãit s-o vedem si pe asta. Activitatea de la Primãria Bârlad si chiar si cea din Consiliul Local sunt bulversate de o adresã buclucasã trimisã de clubul lui Bubulus. Cum cine-i Bubulus? Este nimeni altul decât omul minune care aduce la Bârlad “luciul ghetii” si patinele Ferrari. Si nu e vorba de un luciu obisnuit, ci de cel care va strãluci anul acesta si la Campionatul Mondial de Patinaj Artistic – Helsinki 2017. Dacã nu credeti, cititi aceastã adresã pe care am atasat-o în facsimilul de alãturi si vã minunati. Este de-a dreptul savuroasã. Chiar si “micile” greseli de ortografie sunt adevãrate bijuterii. Dar sã revenim la oile noastre. Dupã sosirea acestei adrese la Primãrie, toatã lumea s-a blocat. Nu mai stie nimeni cum sã procedeze. Sã ia spaga de la Bubulus sau sã-i taie facturã de chirie pe spatiul ocupat de patinoar. Anul trecut, de pildã, s-a mers pe prima variantã, fiindcã în contabilitatea Primãriei nu figureazã nicio facturã de chirie. Circul cu patinoarul a mers mai departe. Acum acesta face obiectul unui proiect de hotãrâre de CL si nu se stie dacã va primi votul majoritãtii. Bubulus sãracu’ nu mai întelege nimic. Are un ”patinoar extrem de modern si de ultimã generatie” si nu stie dacã poate organiza la Bârlad ”un eveniment cu caracter distractiv”. Tocmai când se gândea ”sã se bucure alãturi de locuitorii municipiului, organizând numeroase surprize cu tematicã (Sic !) în zilele de Crãciun, atât pentru cei mari, cât si pentru cei mici”. Suntem si noi într-un final curiosi ce se va alege de patinoarul lui Bubulus. Va fi, ori nu montat la Bârlad?