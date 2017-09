Cu inimile în pioneze, Buzatu si Pavãl au fugit la bãi (pamflet)

În toiul luptelor din administratia publicã localã dintre PSD si PNL, Dumitru Buzatu si Vasile Pavãl au sters-o strengãreste într-un concediu medical. Cicã sunt la bãi, ca sã-si regleze ceasurile. E usor hilar motivul, mai ales cã de reglaje, la Vaslui, parcã se ocupã Adrian Tighici, care ar avea toate motivele sã devinã util din nou partidului dupã trântele pe care i le-a fãcut primarului si nu numai. Totusi, un amãnunt pare sã dea totul peste cap. Imediat dupã sedinta de CJ, Buzatu a fost vãzut în compania unei duduite cu ochelari prin Iulius Mall, la Iasi. Poate avea nevoie de palpitatii la inimã ca sã-si justifice internarea într-o clinicã de specialitate? Faptul cã Pavãl intrã în grupul select al lui Buzatu poate avea mai multe explicatii. Ori vor sã iasã amândoi la pensie deodatã, ori se apropie momentul în care orasul Vaslui devine pol de dezvoltare al Agentiei de Dezvoltare Nord Est, ceea ce se traduce prin faptul cã orice proiect depune primarul la agentie, indiferent de axã, primeste finantare. Cã altfel e greu de prevãzut de ce primarul a fugit în concediu taman când liberalii se pregãteau sã dea o loviturã de gratie Transurbului, dar si majoritãtii din CL. Mai ales cã stia ce consilieri dezastruosi are la sedintã. Cu Alexandru Barbu presedinte si fãrã Caragatã, transferat la CJ, grupul PSD din CL Vaslui a arãtat cã un urias cu picioare de lut, gata, gata, sã fie dat jos de Arcãleanu care-l scobea printre degete cu o sãbiutã de lemn. Nici Buzatu nu ar fi avut motiv sã plece în concediu, tocmai când PSD-ul central se aduna la Sucevita, în nordul Moldovei, de Sfânta Vineri, la o suetã, iar locul sãu a fost luat de Solomon. Un camarad care atunci când va prinde momentul îi va trage presul de sub picioare. Prin urmare, acest concediu fortat al celor doi are un substrat foarte adânc, care tine ori de cum trebuie împãrtiti banii din urmãtoarele investitii, ori de ceva mult mai important. Cã doar, Doamne fereste, n-or fi plecat în aceste momente fierbinti din oras de frica DIICOT-ul care a descins la Centrul de Afaceri si a scos la iveala masinãria de fãcut documente false a lui Motorinã.