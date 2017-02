Cu ochii pe Next Star în aceastã searã: eleva unei scoli de canto bârlãdene, în concurs!

NEXT STAR Profesorul de canto Dragos Gheorghiu, de la scoala de canto din Bârlad, are încã o elevã la Next Star: Cosmina Penghis, de 12 ani!

SUCCES Toatã lumea din judetul Vaslui si Galati trebuie sã stea cu ochii pe televizor în aceastã searã! La emisiunea Next Star, de la postul national de televiziune Antena 1, va evolua Cosmina Penghis, de 12 ani, eleva Scolii de Canto “Soul Music Art” din Bârlad. Reamintim cã aceastã scoalã de talente din Bârlad, condusã de profesorul de canto Dragos Gheorghiu, a dat una din câstigãtoarele trofeului “Next Star” la una din editiile din 2014, când bârlãdeanca Rose Marie Lanciu a uimit juriul si pe românii care au votat-o câstigãtoare, cu vocea ei. Deci astã searã nu aveti voie sã ratati emisiunea Next Star! Hai, Cosmina!

În spatele fiecãrui artist de succes se ascunde întotdeauna un om, nu doar talentat, dar si atât de generos, încât sã fie fericit cã poate savura din culise, momentul de glorie al unui discipol, pentru slefuirea cãruia a trudit luni sau poate ani întregi! Un asemenea om este si profesorul de canto Dragos Gheorghiu, care acum câtiva ani a înfiintat Scoala privatã de canto “Soul Music Art” Bârlad si care colaborazã cu tatãl Andreei Bãlan, pentru a ajuta copii pe care îi pregãteste sã se lanseze. Dragos Gheorghiu este un om minunat, un profesor care selecteazã foarte atent copii talentati, în care investeste ani de muncã, pe care îi pregãteste pentru cariere de succes în muzica usoarã româneascã si nu numai. A adus la Bârlad primul trofeu “Next Star” în 2014, prin Rose Marie Lanciu, fetita de 11 ani care a uimit atunci toatã România cu vocea ei. Acum, profesorul Dragos Gheorghiu revine la “Next Star” în aceastã searã, la Antena 1, cu o altã elevã super talentatã: Cosmina Penghis. Are 12 ani si este din localitatea Buciumeni – suburbie a orasului Tecuci, judetul Galati. Pãrintii Cosminei au ales sã îsi aducã fata la Bârlad, acum doi ani, pentru a o pregãti la Scoala de Canto “Soul Music Art”. Si nu s-au înselat. Dupã numai doi ani de pregãtire intensã si de participãri la concursuri nationale, unde Cosmina a dunat câteva trofee importante, vocea ei a impresionat la preselectiile pentru editia din acest an a emisiunii “Next Star”, prezentatã de Dan Negru la Antena 1. O puteti urmãri pe Cosmina Penghis în aceastã searã, cântând melodia “LISEN” a lui Beyonce, într-o variantã modernã, reorchestratã de profesorul Dragos Gheorghiu. Hai, Cosmina!

De asemeni, o puteti revedea în aceastã searã si pe Rose Marie Lanciu, cea care în 2014 a adus trofeul “Next Star” la Bârlad, cântând dumnezeiste, ea fiind descoperitã si pregãtitã tot de profesorul Dragos Gheorghiu. Rose Marie Lanciu va deschide noul sezon, alãturi de alti sase copii câstigãtori ai trofeului “Next Star”!!