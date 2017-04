Cum a justificat ASF aplicarea amenzii istorice de 750 000 de RON, către NN Pensii

Decizia amenzii de 750.000 de lei aplicata de ASF catre NN Pensii, cea mai mare din istoria autoritatii de supraveghere, a fost luata cu unanimitate de voturi, intr-o sedinta extraordinara, convocata joi, 13 aprilie, la care au participat, din considerente logistice, 7 din cei 8 membri ai Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro oficialii autoritatii.

‘Subiectul nu a fost pe ordinea de zi de miercuri si nici nu era posibil (interventia NN Pensii a aparut in public miercuri). Deciziile se iau pe baza unor analize din sector si incadrarea corespunzatoare in prevederile legislatiei in vigoare; aceasta analiza s-a facut miercuri dupa amiaza si joi dimineata’, au mai precizat oficialii ASF. De cealalta parte, intrebati daca vor face o plangere, reprezentantii NN Pensii au declarat: ‘inca analizam situatia’.

Ion Giurescu, vicepresedintele ASF, a declarat joi, in conferinta de presa in care a anuntat amenda istorica de 750.000 de lei aplicata NN, ca ‘nu comenteaza declaratiile politice ale nimanui’, intrebat fiind cum comenteaza faptul ca amenda vine dupa ce Liviu Dragnea, seful PSD, a solicitat ASF, miercuri seara la Antena 3, sa sanctioneze foarte dur NN Pensii.

sursa: https://www.realitatea.net/cum-a-justificat-asf-aplicarea-amenzii-de-750-000-de-ron-catre-nn-pensii_2054597.html