Cum au distrus moldovenii de la Trans Oil brandurile Ulerom Vaslui si Ulvex Tãndãrei!

FALIMENT… Douã cunoscute branduri românesti de ulei, Ulvex Tãndãrei si Ulerom Vaslui, au devenit amintire, dupã ce grupul moldovenesc Trans Oil a pus mâna pe aceste afaceri. Desi au promis cã vor redresa activitatea economicã a fabricii de ulei din Tãndãrei, cei de la Trans Oil, care au cumpãrat fabrica Ulvex cu 10,5 milioane de euro în 2014, au adus societatea în pragul dezastrului. La fel s-a întâmplat si cu brandul Ulerom Vaslui, cumpãrat de cei de la Trans Oil pe o sumã destul de micã, de pe urma cãruia s-a ales praful. Fabrica de la Tãndãrei si-a încetat productia de ulei de un an si este executatã silit în instantã. Sefii Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentarã acuzã administratorii de la Trans Oil de practici ilegale în privinta concedierilor, precizând cã au de plãtit salarii restante de aproximativ 6 luni. Mai mult, Floarea International, noul nume pe care îl are fabrica din Tãndãrei, figureazã cu datorii cãtre ANAF de 1,8 milioane de lei.

Cu trei ani în urmã, în 2014, fabrica de ulei din Tãndãrei a fost vândutã de actionarii firmei Ulvex concernului Trans Oil, din Republica Moldova, la valoarea de 10,5 milioane de euro. În urma tranzactiei, mijloacele fixe, bunurile mobile si imobile, corporale si necorporale, drepturile de proprietate intelectualã, angajatii, contractele încheiate sau autorizatiile au fost transferate din patrimoniul Ulvex cãtre cel al societãtii Floarea International Bucuresti, firmã aflatã sub controlul Trans Oil. Desi moldovenii au promis cã vor redresa din punct de vedere economic societatea, fabrica Ulvex se aflã în pragul dezastrului, productia de ulei fiind sistatã de mai bine de un an. Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentarã sustin cã declinul firmei Floarea International a fost cauzat de neachitarea unui împrumut achizitionat de la Fondul Italian de Investitii, prin intermediul Heliosagris International. „Cei de la Trans Oil au luat un împrumut de la Heliosagris pentru retehnologizare, dar nu au înapoiat banii. Acum sunt executati silit în instantã” sustine Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentarã, citat de ziarele din Ialomita. În prezent, pe rolul Tribunalului Bucuresti existã deschis un proces de executare silitã, prin care 13 societãti, printre care si Heliosagris International, cer executarea silitã a fabricii de ulei din Tãndãrei. Mai trebuie spus cã, dincolo de problemele legate de situatia financiarã a firmei, fabrica de ulei din Tãndãrei întâmpinã dificultãti si în privinta acordãrii drepturilor salariale ale angajatilor. Sindicalistii reclamã faptul cã administratorii Floarea International au recurs la o serie de practici la limita legii pentru a concedia angajatii, fãrã a le oferi salarii compensatorii. „Ei nu au demarat o procedurã de concediere colectivã, asa cum prevede legea, ci au fãcut concedieri sistematic, sub pragul de 9%, pentru a nu plãti salarii restante!”, mai spune Dragos Frumosu, liderul Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentarã. La rândul lor, putinii angajati ai fabricii sustin faptul cã nu si-au mai primit salariile din martie 2017. De asemenea, oamenii reclamã faptul cã în schimbul banilor s-au trezit cu decizii de concediere. Ultimele raportãri aratã cã firma însumeazã debite de 1,8 milioane de lei cãtre bugetul de stat.