Cum au petrecut vasluienii Pastele: mese îmbelsugate, spectacole si petreceri pânã în zorii zilei (foto)

HRISTOS A ÎNVIAT! Vasluienii nu au fãcut exceptie de la regulã nici anul acesta, de Paste. Au petrecut asa cum se cuvine, acasã, în familie, alãturi de prieteni, la pãdure, în cluburi sau departe de meleagurile natale, acolo unde i-au purtat pasii, pentru o viatã mai bunã. Cei care au petrecut sãrbãtoarea Învierii Domnului acasã, au ales sã o facã în stil traditional, cu bunãtãti pregãtite din timp de gospodine. Chiar dacã afarã a fost înnorat, asta nu i-a împiedicat sã iasã la iarbã verde sau în parcuri. Municipalitatea le-a oferit douã spectacole, unul de muzicã religioasã, sub egida “Veniti de luati luminã”, sustinut de Corala “Fantasia” – coord. prof. Vasile Negurã – si de Corul “Dignus Est” al Episcopiei Husilor – dirijor preotul Adrian Buimac, iar celalãlat, folcloric, sustinut de artistii Orchestrei de muzicã popularã “Rapsodia Vasluiului”, dirijor Cristian Nãstase. În cluburi, oferta a fost ceva mai diversificatã: tinerii au fost ademeniti cu promotii, concursuri, manele si animatoare.

Ouã, cozonaci, pascã, drob, fripturã de miel si multe alte bunãtãti n-au lipsit nici anul acesta de pe mesele vasluienilor. Sâmbãtã noaptea au luat cu asalt bisericile din oras sau de la sat, pentru a participa la slujba de Înviere a Domnului, a lua Lumina Sfântã si a se ruga putin pentru linistea si sãnãtatea familiei.

Vasluienii plecati în strãinãtate au petrecut Pastele cu dor de casã în suflet

Vasluienii plecati din tarã pentru o viatã mai bunã nu au uitat cum se sãrbãtoreste româneste. Bucatele traditionale de Paste nu au lipsit de pe masa lor, iar slujba de Învierea a Domnului de la Bisericile Ortodoxe le-a amintit de cei de casã. Cu toate astea, mai toti ar fi preferat sã petreacã alãturi de cei dragi si asteaptã ziua în care vor putea rãmâne acasã si nu vor mai fi nevoiti sã stea printre strãini. “Nu am petrecut Pastele ca acasã, asta e clar. Am stat cu prietenii acasã la un grãtar, apoi prin oras. Ieri am jucat fotbal cu colegii de la muncã, dar în tot timpul ãsta am fost cu gândul la pãrintii si la sora mea. Lângã cei dragi e cel mai bine, fie cã e sãrbãtoare sau o zi ca oricare alta”, ne-a povestit Claudiu Cozma, un vasluian plecat de circa trei ani în Cehia. Pentru comunitatea româneascã din Grecia, Pastele este un eveniment important, fiind momentul în care acestia se adunã împreunã si îsi aduc aminte de viata din tarã. “Am petrecut Pastele ca orice român. Masa îmbelsugatã nu a lipsit, iar eu si cu sotia mea am fost la slujba de Înviere la o Bisericã Ortodoxã de lângã noi. Aici, în Grecia, este o comunitate mare de români, iar Sãrbãtorile Pascale sunt un prilej de a socializa cu ai nostri. Totusi, as fi preferat sã fiu alãturi de familie si prieteni, acasã în Vaslui”, spune Adrian, 48 de ani. Nici celor plecati în strãinãtate alãturi de familie nu le este usor sã petreacã departe de casã, pentru cã mereu le rãmâne cineva drag în tarã. “Cum altfel sã petrecem decât ca românii. Un grãtar, câteva navete de bere, pentru cã nemtii au o bere destul de bunicicã, si alãturi de familie. Sunt norocos pentru cã mama, tatãl meu vitreg, copiii lui si câtiva verisori lucreazã si ei în Germania si reusim sã ne vedem destul de des. Dar as fi vrut ca iubita si fratele meu sã fi fost lângã mine”, ne-a spus Marius Dominte.

Spectacole de muzicã religioasã si folcloricã

Vasluienii rãmasi acasã au profitat de mini-vacanta de Paste si au petrecut alãturi de cei dragi. În prima zi, acestia au fost invitati la spectacolul de muzicã religioasã de la Biserica “Sfântul Ioan Botezãtorul”. Corala “Fantasia”, coordonatã de profesorul Vasile Negurã, si Corul “Dignus Est” al Episcopiei Husilor, dirijat de preotul Adrian Buimac, au oferit publicului recitaluri de exceptie, specific Sfintelor Pasti. Ieri, în cea de-a doua zi de sãrbãtoare acestia au petrecut alãturi de instrumentistii si solistii Orchestrei de muzicã popularã “Rapsodia Vasluiului”, pe acorduri cu mãiestrie alese de cãtre dirijorul Cristian Nãstase. Spectacole folclorice au avut loc si în mediul rural. La Ivesti, spre exemplu, Primãria si Cãminul Cultural au organizat spectacolul “Hora gospodarilor”. Programul artistic a fost sustinut de Ansamblul Folcloric “Rapsozii Ivestiului”, formatia Profesional din Bârlad, precum si cunoscutul si îndrãgitul solist de muzicã popularã Ion Palade din Republica Moldova.

Petreceri pânã în zorii zilei în cluburile din Vaslui

Cluburile s-au întrecut în promotii, concursuri si programe artistice. N-au lipsit manelele si nici animatoarele. Club Bliss a dat startul distractiei încã de vineri, alãturi de Bobel si formatia lui. Nici Cuba nu s-a lãsat mai prejos si i-a invitat pe vasluieni la o petrecere marca Marian Marokanu. Distractia a continuat sâmbãtã, duminicã, luni si continuã si azi. Dacã Bliss propune valsuienilor o searã în compania lui Dj Tommy Key, Cuba îi invitã la lãutari: Liviu si Vox, live cu formatia.