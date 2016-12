Cum îsi mentine PSD-ul electoratul: cu ajutoare – exemplul comuna Voinesti

CUTUMÃ… Electoratul PSD cu cadouri se tine. Si nu vorbim aici de obisnuitele pachete cu alimente pe care vasluienii le primesc de Crãciun, ci de obiceiurile acestora de a-si ademeni alegãtorii cu diferite ajutoare. O practicã îndelungatã la noi în tarã, devenitã normã de drept. Este si cazul comunei Voinesti. Mai multi oameni ne-au semnalat faptul cã, înainte de alegerile parlamentare, primarul comunei Voinesti a încercat sã facã PSD-ului campanie pe spatele unui ONG din Bucuresti. Acest lucru a fost întãrit si de presedintele asociatiei, care ne-a povestit cã, în urmã cu o sãptãmânã jumãtate, când a ajuns în comunã pentru a împãrti cadouri pentru copiii nevoiasi, a auzit de la sãteni cã stiau cã acestia vor veni, pentru cã primarul le-a spus cã dacã vor vota pe 11 decembrie PSD, pe data de 18 decembrie vor primi ajutoare de la ONG.

“În Vaslui am fost foarte bine primiti de oameni în cadrul campaniei “Pe urmele lui Mos Crãciun”. Dacã cu primarul din comuna Grivita am lucrat foarte bine, nu acelasi lucru îl pot spune si de primarul comunei Voinesti. Acolo, primarul le-a spus oamenilor sã meargã pe 11 decembrie la vot si sã punã stampila pe PSD, pentru cã el a chemat un ONG de la Bucuresti, care le va oferi niste pachete. Când am auzit asta, l-am sunat pe domnul primar si i-am spus <<domnule primar, dacã vreti sã vã faceti campanie pe spatele nostru, sã stiti cã gresiti>>. Noi i-am spus de la început cã suntem apolitici, nu promovãm pe nimeni si cã nu ne dorim sã amestecãm lucrurile. S-a eschivat, a zis << nu stiu, nu stiu. Sunt la Vaslui, nu pot sã vorbesc>>. I-am spus cã dacã va continua în sensul acesta, îi vom face anticampanie, în sensul cã le vom spune oamenilor sã nu mai voteze PSD-ul. Ne pare rãu cã aceastã campanie a fost umbritã de un astfel de gest venit tocmai din partea un om al statului. Am rãmas surprinsi, dezamãgiti de atitudinea pe care am primit-o”, a spus presedintele Asociatiei “Tara Tinerilor Uniti”.

Primarul nu recunoaste nimic: “sunt doar povesti”

Contactat telefonic, Aurelian Miler, primarul comunei Voinesti, a declarat cã “sunt doar povesti”. Desi în primã fazã a spus cã nu stie nimic în legãturã cu acest caz, ulterior si-a amintit: “da, am vorbit la telefon, nu eram în comunã atunci, eram la Vaslui, ridicam buletinele de vot. Stiu cã i-am spus atât: <<Dumneavoastrã faceti ce vreti, eu nu am nicio treabã. Sunt cadourile dumneavoastrã, dacã vreti sã le dati, bine, dacã nu, nu. Asta e toatã discutia pe care am avut-o. Restul, sunt povesti, nu e adevãrat nimic”.