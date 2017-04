Cum s-au “sifonat” 1,2 miliarde lei vechi din conturile primãriei Murgeni cãtre Bisericã!

SCANDALOS… Primarul Murgeniului, Ioan Buta, are un apetit aparte pentru afaceri cu banul public, în avantajul sãu, desigur. Pentru cã edilul provine din mediul privat, acesta confundã de multe ori banul statului cu o pusculitã din care poate sã ia oricât si la orice orã, pentru cã nu i se întâmplã nimic. Mai nou, a descoperit cã poate afaceri profitabile si cu Biserica Ortodoxã, “pompând” sume importante de bani în proiectul unui preot din parohia Floreni. Pãrintele Dan Mereutã a primit o suprafatã de teren, în jur de 70 de ari, de la un bãtrân care a dorit sã doneze pãmântul pe care îl detinea pentru folosul Bisericii. Imediat ce a primit terenul, preotul Mereutã a mers la primar si a spus cã îl vinde primãriei pentru constructia unui cãmin cultural. Consilierii locali s-au împotrivit – fiind vorba de douã treimi din voturi, liberalii nu au fost de acord, iar proiectul nu a trecut – astfel cã la sedinta de luna trecutã parohul a venit cu un alt proiect, prin care cerea 1,2 miliarde lei vechi pentru constructia unor case protejate. Bineînteles, primarul i-a dat banii cu amândouã mâinile, desi se spune prin oras cã este doar o altã manevrã subteranã de-a edilului de la Murgeni.

Preotul Dan Mereutã a dat lovitura, în Murgeni, cu complicitatea celor care conduc primãria. I-a fãcut pe primar si pe consilierii locali de la PSD sã-i dea, dintr-un foc!, suma de 120.000 lei (1,2 miliarde lei vechi), bani care, sustine preotul, ar fi destinati unui proiect umanitar, printr-o asociatie fãcutã la foc automat. Asta, în conditiile în care Murgeniul are un buget destul de mic, iar primarul se plânge pe toate drumurile cã abia strânge în jur de 1 milion de lei pe an de la populatie si agentii economici. “Zâmbet pentru Zâmbet” – aceasta este titulatura asociatiei cu sediul în Floreni, pe care pãrintele Mereutã a fãcut-o în mare vitezã, pentru a primi banii de la primarul Buta. Care a fost smenul? Preotul a primit un teren de la un bãtrân, care nu avea pe nimeni, în jur de 70 de ari. A mers imediat la primar si i-a spus cã ar putea sã vândã terenul primãriei – pentru un bãnut cinstit, desigur! – pentru constructia unui cãmin cultural în Floreni. Primarul a pregãtit un proiect de hotãrâre, în urmã cu trei luni, în care cerea bani pentru constructia cãminului cultural, pe terenul care urma sã fie cumpãrat de la preot. Consilierii locali PNL s-au împotrivit acestei afaceri, spunând cã sunt destule terenuri în zonã pentru a se construi acel cãmin cultural, iar banii nu trebuie aruncati pe geam, doar pentru moftul primarului. La vot, neavând douã treimi, primarul a înghitit în sec. Ce i-a spus preotului? “Lasã, pãrinte, cã îti gãsesc eu altã smecherie sã-ti dau bani, numai cã nu mai trecem proiecte cu terenuri si constructii, iar consilierii mei de la PSD îti vor aproba imediat, cu majoritate simplã, banii”. Zis si fãcut. La sedinta de luna trecutã, a apãrut un proiect de hotãrâre prin care asociatiei preotului din Floreni i s-a alocat suma de 120.000 lei, adicã 1,2 miliarde lei vechi.

Curtea de Conturi ar trebui sã se sesizeze si sã verifice modul în care s-au dat acesti bani

Iatã ce a cerut preotul Mereutã, în solicitarea cãtre CL Murgeni: “Subsemnatul, Mereutã Dan, în calitate de presedinte al Asociatiei Zâmbet pentru Zâmbet – Floreni, cu deosebit respect vã rog sã contribuiti la sustinerea proiectului “Case protejate de top familial Sf. Filoteia”, pe care Asociatia noastrã îl deruleazã în parteneriat cu DGASPC Vaslui. Acest proiect are ca obiectiv construirea a douã case protejate, care vor fi alcãtuite fiecare din câte trei dormitoare pentru un total de 9 copii abandonati, 2 bãi, un spatiu pentru luat masa, o camerã de studiu, un birou/cabinet medical, un vestiar si un grup sanitar pentru personal. Pe lângã aceste douã case, întregul complex va mai cuprinde un loc de joacã si un corp tehnic alcãtuit din centralã termicã, spãlãtorie, bucãtãrie, si spatiile anexe necesare. Solicitãm suma de 120.000 de leo, sumã din care se vor achita cheltuielile cu proiectarea, avizele, precum si începerea lucrãrilor de constructie la spatiul tehnic si la una dintre cele douã case. Mentionez cã acest proiect aduce o serie de avantaje comunitãtii: ajutorarea a cel putin 18 copii abandonati: crearea a 11 locuri de muncã; prevenirea abandonului scolar si îmbunãtãtirea performantei în învãtãmântul prin asistentã prihologicã, activitãti extrascolare, meditatii”. Milosii consilieri PSD din Murgeni au aprobat, fãrã crâcnire, suma cerutã de preot, mai ales cã în cerere era stipulatã o formulare dragã lui Buta: “se vor achita cheltuielile cu proiectarea”. A devenit obisnuintã la Murgeni ca miliarde de lei vechi, în fiecare an, sã fie aruncati pe studii de fezabilitate si proiecte, mai ales cã Buta are câteva firme de casã în care aruncã sume uriase pentru astfel de studii si proiecte. Ar fi interesant de aflat ce pãrere are si Curtea de Conturi privind noua manevrã financiarã a primarului-patron de la Murgeni.