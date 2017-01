Cum s-au îngropat aiurea 40 de milioane de euro în groapa de la Rosiesti

REVOLTÃTOR… În 2010, pe când Vasile Mihalachi conducea Consiliul Judetean, acesta anunta semnarea unui mega-proiect, cu finantare europeanã, care viza colectarea si valorificarea deseurilor menajere si reciclabile din cele 86 de unitãti administrative vasluiene. Din pãcate pentru locuitorii acestui judet, nici astãzi, la sapte ani de la semnarea primelor documente de finantare, nu s-a miscat nimic, desi Uniunea Europeanã a dat 40 milioane de euro. Mii de containere ruginesc în curtile primãriilor, o flotã de 24 de masini de transport, care a costat milioane de euro, stã nemiscatã în baza de la Delea a Consiliului Judetean, în timp ce la groapa de la Rosiesti nu s-a depus nici mãcar un kilogram de deseu menajer. În acest timp, primãriile din Vaslui, Bârlad, Husi sau Negresti transportã mii de tone de gunoaie la Brãila, cu costuri înrobitoare pentru vasluieni. “Scenariul optimist aratã cã vom da drumul la sistem din data de 1 ianuarie 2017. Noi am început receptiile la statiile de transfer, dar am rãmas cu concesiunea gropii, care este stopatã. Gunoiul din judet va fi dus în continuare la Tecuci, dar capacitatea respectivului depozit de a mai primi deseuri este micã”, anunta Dumitru Buzatu, în noiembrie 2016.

“Acum, judetul Vaslui are o infrastructurã modernã de colectare a deseurilor. Trebuie ca investitiile sã fie date cât mai repede spre operare, pentru a evita riscul intrãrii acestora în degradare”, spunea, în 2015, un reprezentant al proiectului. Din pãcate, a început anul 2017 si nu se întâmplã nimic, în timp ce echipamentele cumpãrate cu banii Uniunii Europene se degradeazã si ruginesc. Groapa ecologicã de la Rosiesti, în care s-au bãgat zeci de milioane de euro, nu a primit niciun kilogram de deseu menajer, în timp ce masinile operatorilor din judet carã gunoaiele la 200 de kilometri de judetul Vaslui, tocmai la Brãila. Deja, autoritãtile locale din tot judetul anuntã majorãri ale tarifelor la salubritate, iar esecul proiectului de la Rosiesti cade pe spinarea zecilor de mii de contribuabili. “Noi vom majora tarifele pe care le încasãm acum de la populatie si agentii economici. Sunt douã lucruri importante care ne conduc spre aceastã decizie. În primul rând, este acea taxã de 80 de lei pe tonã, pentru depunerea deseurilor la groapa de gunoi, pe care trebuie sã o aplicãm, pentru cã asa spune legea. Pe urmã, din decembrie 2016, ducem gunoaiele la Brãila, pe o distantã dublã fatã de Tecuci, unde le-am dus în ultimii ani. Sunt 200 de kilometri distantã dus la Brãila, fatã de 100 de kilometri, cât aveam pânã la Tecuci, deci cheltuielile s-au dublat”, anuntã directorul Goscom Vaslui, Cãtãlin Bârleanu. “Suntem într-o situatie grea, acum negociem transportul deseurilor menajere la Brãila, pentru cã la Tecuci nu mai putem duce gunoaiele. Costurile sunt incredibil de mari”, afirmã primarul Negrestiului, Vasile Voicu. La Consiliul Judetean, presedintele Dumitru Buzatu se apãrã si spune cã are mâinile legate, din cauza procedurilor. “Nu putem face nimic, problema cu licitatiile publice la groapa de la Rosiesti si echipamentele tine de respectarea procedurilor legale, sunt contestatii si tot felul de discutii. Trebuie urmate procedurile. Este o concurentã mare la licitatii, am avut si multe contestatii, este complicat”, afirmã Buzatu. În timp ce persoanele care ar trebui sã miste lucrurile sunt linistite si asteaptã finalizarea unor licitatii, cei 450.000 de vasluieni sunt obligati sã plãteascã taxe uriase la salubritate, de la 1 ianuarie 2017. Nu se stie cu cât vor creste tarifele, însã este asteptatã o crestere de 30-40% în judetul Vaslui, pe diversi operatori, lucru care va nemultumi populatia. În timp ce UE a plãtit sume imense pentru ca aceastã problemã a deseurilor sã nu mai fie o piatrã de moarã agãtatã de gâtul autoritãtilor, iatã cã, la 14-15 ani de la primele discutii – acest proiect vine din mandatul lui Ion Manole în fruntea CJ Vaslui, din perioada 2000-2004! – lucrurile nu se miscã deloc. Zeci de masini cu gunoaie fac trasee lungi si obositoare la Brãila, pe banii contribuabililor, în timp ce un proiect ajuns la final nu este operational nici acum.

Un proiect esuat, care a adus zeci de mii de voturi PSD-ului la Vaslui

De-a lungul anilor, conducerea PSD a judetului Vaslui s-a lãudat în timpul campaniilor electorale cu acest proiect, care este blocat complet, partidul lui Buzatu primind zecii de mii de voturi pentru acest esec, care poate costa foarte scump administratia judeteanã. Intitulat “Sistemul integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui”, proiectul început în 2010 urma sã se implementeze pe o perioadã de trei ani, pânã în 2013, având ca principal scop preluarea deseurilor solide de la populatia din judet si prelucrarea acestora într-o statie ecologicã. Astfel, gunoiul menajer si cel reciclabil urma sã fie preluat de la populatie în containere diferite, containere care urmau sã fie amplasate în peste 3.000 de platforme de colectare, atât în mediul urban, cât si în rural. Containerele stau si ruginesc acum în curtile primãriilor, în timp ce primarii nu au nicio idee ce se va întâmpla în viitor. “De doi ani stau containerele în curtea primãriei. Probabil, vor mai sta mult si bine aici, pentru cã nu avem niciun semnal de la Vaslui, de la Consiliul Judetean”, spune un primar de comunã din judet. Containerele, conform proiectului, urmau sã fie ridicate si duse spre cele patru statii de transfer din Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti – care nici nu sunt receptionate, în acest moment – dupã care deseurile urmau sã fie duse la depozitul central din comuna Rosiesti pentru a fi prelucrate în statia ecologicã. “Sper ca odatã ce acest sistem integrat va fi operational, autoritãtile locale sã scape definitiv de problema deseurilor”, se lãuda, în urmã cu sapte ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, Vasile Mihalachi. Scandalos, însã desi UE a plãtit toti banii pentru a usura viata cetãtenilor din judetul Vaslui, ducem în continuare deseurile la sute de kilometri de judet. Este foarte probabil ca, dacã nici în acest an nu se miscã nimic, Uniunea Europeanã sã cearã toti banii înapoi, considerând cã a fost pãcãlitã cu un proiect care nu se aplicã.