Cum se impozitează câştigurile din pariuri. Ghidul complet este aici

Toţi jucătorii care au jucat online şi au reuşit să retragă bani trebuie să îşi facă “temele” pentru a putea declara şi a plăti ulterior corect impozitele.

Mai jos iti vom explica tot ce trebuie sa faci pentru a nu consuma mult timp si energie cu intregul proces. Lucrurile sunt foarte simple si nu presupun un efort considerabil mai ales ca va puteti crea un cont online la ANAF si sa faceti multe dintre operatiuni din fata calculatorului.

Baza de impozitare pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc la distanta o reprezinta fiecare retragere in parte de la fiecare operator de jocuri de noroc online.

Ex: am jucat un bilet online si am castigat 1000 de lei, dar nu i-am retras, atunci nu voi avea nimic de platit. Insa daca am decis sa retrag 500 de lei, conform calculelor, pe care le veti vedea ceva mai jos, voi avea de platit 5 lei.

Conform legislatiei din Romania, operatorii sunt obligati sa informeze jucatorii asupra retragerilor efectuate in anul calendaristic trecut ( in 2016 in cazul nostru ) pana la finalul lunii februarie. Deci pana la acea data veti primi de la fiecare operator cel putin o informare cu privire la retragerile solicitate si aprobate de catre operator. Pe de alta parte, o alta obligatie a operatorilor este se ofere in contul de joc un istoric al tuturor operatiunilor facute de jucator. Astfel, daca nu vreti sa asteptati primirea unui email informativ, va puteti loga in contul dumneavoastra de jocuri online si puteti selecta sa vedeti retragerile pentru o anumita perioada.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/cum-se-impoziteaza-castigurile-din-pariuri-ghidul-complet-este-aici_354280.html#ixzz4g73pc8fF