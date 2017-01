Cum va salva inventia RosMar Hreasca economia Bârladului!

PENTRU CEI CARE AU ÎNTREBAT Adrian Rosca, inventatorul sistemului care va creste performantele de deplasare a oricãrei masini ce îl va folosi, RosMar Hreasca, ne-a rugat sã prezentãm pentru cititorii nostri, explicatiile privind întrebãrile pe care le-au pus acestia pe site-ul ziarului.

În urma aparitiei articolului “Inventia lui Adrian Rosca a uimit afaceristii bârlãdeni si vor sã investeascã în ea” au apãrut comentarii foarte multe, care denotã cã lumea este foarte interesatã de acesastã inventie si cum va ajunge ea sã creeze multe locuri de muncã în Bârlad si sã punã Bârladul pe harta constructorilor de autovehicule.

Explicatiile lui Adrian Rosca:

1 – “Inventia RosMar Hreasca, noua metoda de deplasare a tuturor vehiculelor terestre, are o variantã secventialã si una liniarã. În varianta secventialã, vehiculul dotat cu metoda RosMar Hreasca va depãsi, cu succes, orice fel de obstacol apãrut în drum. Astfel, la Bârlad, se va face cea mai performantã ambulantã din lume, cea mai performantã masinã de pompieri, cea mai performantã masinã off-road, cel mai performant tractor etc.. De asemenea, tot la Bârlad, se va pune pe un autoturism simplu metoda RosMar Hreasca. Astfel, posesorii de autoturisme dotate cu aceastã nouã metodã de deplasare nu vor mai rãmâne blocati în troiene, cum se întâmplã azi, ci vor depasi, cu masina proprie, orice fel de obstacol aparut în drum. Tot la Bârlad se poate face, într-adevar, si primul vehicul jucãrie dotat cu RosMar Hreasca. Am fost onorat ca, la întâlnirea cu oamenii de afaceri bârladeni din 8 ianuarie, prezidatã de domnul primar Boros, acestia sã propunã ca RosMar Hreasca sã devinã un simbol, un brand al Bârladului. Toate aceste lucruri, dezbãtute în întâlnirea de la Primãria Bârlad cu oamenii de afaceri, vor crea locuri de muncã în zona noastrã. Mentionez cã transformarea unei ambulante, aici, la Bârlad, ar dura maxim 2 luni.

2 – În varianta liniarã a metodei RosMar Hreasca se va încerca fabricarea, în orasul nostru, a unui cvadriciclu care va doborî toate recordurile mondiale auto terestre de vitezã, la plecarea de pe loc. Acest automobil nu va avea motor, cutie de vitezã, planetare, grupuri, curele, lanturi. Functionarea lui va fi posibilã datoritã noii metode de deplasare a tuturor vehiculelor terestre: RosMar Hreasca. În 1954, John Stapp, medic american, considerat unul din inventatorii centurii de sigurantã la masini, îsi supune organismul la decelerãri de 43 G. Adicã, dupã ce accelereazã la peste 1000 de km/h, vehiculul în care se afla John Stapp, este oprit hidraulic, în mai putin de o secundã. Astfel, medicul mutã rezistenta corpului uman, de la 18 G, cât era consideratã la vremea aceea, la peste 40 G. Sã ne reamintim, un obiect care cade liber atinge 9,8 metri într-o secundã, 2X9,8 metri pe secundã în 2 secunde……98 de metri pe secundã, în 10 secunde. Deci, în zece secunde, el va atinge 98X 3600 secunde, face 352 800 metri pe orã, adica aproximativ 352 km/h. Asta înseamna cã, un obiect care atinge 352 km/h, într-o secundã, va atinge 10G. Pe Pãmânt, cea mai mare viteza auto terestrã e atinsã de Dragsterul american, cu motor de 10.000 C.P. si cuplu de 8000 n/m. Acesta atinge într-o secundã viteza de 183 km/h, adicã undeva între 5G si 6G. Dragsterul, care atinge în 3-4 secunde, vreo 500 km/h, este urmat, la mare distantã, de Tesla Electric, Bugatty Veyron… etc. Practic, putem încerca, în orasul nostru, atingerea cu un prototip a 200 km/h pe secundã, a 300km/h pe secunda etc. De ce nu am reusi, în câtiva ani, sã refacem invers experimentul lui John Stapp, adicã sã atingem 1000 km/h în mai putin de o secundã la plecarea de pe loc? Toate aceste recorduri mondiale doborate vor atrage privirea întregii lumi auto asupra Bârladului. Marii constructori auto vor dori sã lucreze cu noi! Astfel se poate dezvolta Bârladul, din punctul meu de vedere, astfel pot fi create mii de locuri de muncã. Bineînteles cã pe toate vehiculele dotate cu RosMar Hreasca, pe toate prototipurile, vor fi folositi numai rulmenti marca URB. De altfel, am fost onorat de prezenta reprezentantilor URB la întâlnirea din 8 ianuarie, propunerea lor de colaborare fiind extraordinar de binevenitã. Mentionez cã aici, la Bârlad, recordul de cel putin 6 G , obtinuti pe o masinã la plecarea de pe loc, poate fi atins în maximum 3 luni de la începerea productiei prototipului. Se stie, Bârladul are mai multe locatii cu potential în producerea acestui prototip.

3 – Orice inventator român poate, cum spun consilierii în proprietate industrialã, ca imediat ce depune inventia la OSIM, sã caute investitori pentru punerea în practicã a inventiei. Din pãcate, judetul Vaslui nu are niciun consilier în proprietate industrialã. Nici mãcar unul! Drepturile asupra unei inventii încep de la aceastã Datã de Depozit, nu de la data la care obtii Brevetul. Dupã cum se stie, Uniunea Europeanã a pompat, de curând, miliarde de euro în inovatia si cercetarea din România. Chiar am fost bucuros când, în sedinta din 8 ianuarie, domnul inginer Dionisie Lefter a propus accelerarea procesului de obtinere a documentatiei pe fonduri europene. Dacã se va reusi atragerea, în regim rapid, de fonduri europene cãtre inventatorii bârlãdeni, atunci dezvoltarea orasului este garantatã, sutã la sutã. De asemenea, colaborarea dintre oamenii de afaceri si inventatori asigurã progres. Sper ca la întâlnirea noastrã din 22 ianuarie 2017 sã se ia decizii importante.”, a precizat pentru cotidianul nostru Adrian Rosca.