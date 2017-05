Cum vor fi evaluati noii directori scolari

DIRECTORI VASLUI

NOUTÃTI…Ministerul Educatiei a publicat, la sfârsitul sãptãmânii trecute, în Monitorul Oficial, Ordinul pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea nationalã a activitãtii manageriale desfãsurate de directorii si directorii adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar. Conform noii metodologii, inspectoratul scolar va evalua activitatea directorilor, dar si directorilor adjuncti, care au ocupat aceste functii pentru o perioadã mininã de 90 de zile. De asemenea, se prevede cã se va face evaluarea si pentru cei care si-au dat demisia în timpul anului scolar.

Dacã o persoanã a ocupat, pe parcursul unui an scolar, mai multe functii de conducere la nivelul unei unitãti de învãtãmânt sau la mai multe, evaluarea se realizeazã distinct pentru activitatea managerialã desfãsuratã în fiecare dintre functiile respective si pentru fiecare unitate de învãtãmânt în parte si se finalizeazã cu acordarea unui punctaj pentru fiecare dintre perioadele în care a ocupat functiile de conducere respective. Punctajul final este media ponderatã a punctajelor obtinute pentru fiecare functie. Rezultatul evaluãrii anuale se va concretiza tot prin acordarea calificativului, dar pentru mentinerea functiei nu mai este obligatoriu cel mai mare punctaj. Cadrele didactice care vor obtine 85 – 100 de puncte vor avea calificativul „foarte bine”, iar cele care vor avea între 70 si 84,99 puncte vor primi calificativul „bine”. În ambele situatii, efectul este de mentinere în functia de conducere. Pentru 60 – 69,99 puncte, comisia de evaluare va da calificativul „satisfãcãtor”, mentinere pe functie si monitorizare, precum si o reevaluare la un interval de trei-sase luni. Managerii vor pierde contractul de management sau nu vor mai fi numiti cu detasare în interesul învãtãmântului decât în cazul calificativului „nesatisfãcãtor”, care se acordã sub 60 de puncte. De asemenea, Ministerul Educatiei Nationale si inspectoratele scolare pot dispune evaluarea activitãtii manageriale a persoanelor care ocupã functii de conducere în unitãtile de învãtãmânt preuniversitar si pe parcursul anului scolar, evaluare care se finalizeazã prin acordarea unui calificativ partial, fãrã respectarea procedurii de evaluare. Noile reguli de evaluare nu se vor aplica pentru anul scolar în curs, ci abia din anul scolar urmãtor.

Etapele evaluãrii

Evaluarea activitãtii manageriale desfãsurate de cãtre directorii si directorii adjuncti din unitãtile de învãtãmânt de stat se realizeazã în mai multe etape. Prima datã are loc autoevaluarea activitãtii manageriale de fiecare persoanã care ocupã/a ocupat o functie de conducere pe o perioadã mai mare de 90 de zile. Urmeazã evaluarea de etapã a activitãtii manageriale desfãsurate de directorii si directorii adjuncti din unitãtile de învãtãmânt de stat si din cadrul Palatului National al Copiilor – se realizeazã de cãtre membrii comisiei de evaluare, conform procedurii de evaluare, prin deplasare în fiecare unitate de învãtãmânt, fiind consultate toate persoanele cu care directorul/ directorul adjunct a intrat în contact: colegi, lider sindicat etc. si se elaboreazã un raport de etapã. Ultima etapã este evaluarea activitãtii manageriale desfãsurate de cãtre directorii si directorii adjuncti din unitãtile de învãtãmânt de stat si din Palatul National al Copiilor care este realizatã de comisia de evaluare pe baza fiselor de (auto)evaluare, a rapoartelor argumentative si a rapoartelor de etapã. În aceastã etapã, comisia de evaluare poate solicita în scris directorilor/directorilor adjuncti documente justificative pentru punctajele acordate la autoevaluare. Comisia de evaluare stabileste punctajele si calificativele aferente si consemneazã într-un raport justificativ. În procesul de evaluare pot fi luate în considerare si rezultate ale altor evaluãri externe din perioada analizatã prin diferite tipuri de inspectie (inspectie scolarã, evaluare institutionalã, rapoarte ale Corpului de Control al ministrului educatiei, note informative etc.), dacã acestea existã si sunt corelate cu atributiile din fisa postului. Pânã la data de 30 septembrie a anului scolar urmãtor celui pentru care se face evaluarea, inspectoratul scolar, prin serviciul secretariat, transmite directorilor si directorilor adjuncti adresele de comunicare a calificativelor acordate pentru activitatea desfãsuratã în anul scolar precedent, însotite de copii ale fiselor de evaluare. Eventualele contestatii se adreseazã, în scris, consiliului de administratie al inspectoratului scolar, în termen de 5 zile lucrãtoare de la comunicarea rezultatelor evaluãrii.