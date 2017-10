Curs gratuit de dans hip-hop

HAI SI TU… Scoala de dans BestMove îi invitã, mâine, pe toti vasluienii dornici de a învãta sã danseze pe ritmuri de hip-hop la un curs gratuit. Acesta va începe la ora 20:00, la Sala de dans Happy Steps (lângã Silver Mall, deasupra spãlãtoriei auto Rainbow). „Poate participa oricine doreste sã învete tehnica Basic în acest stil. Dacã mergi la o petrecere, un eveniment, concurs, ceea ce vei învãta la cursul nostru îti va prinde bine cu sigurantã”, este îndemnul lui Alex Nistor, instructorul de dans care va tine cursul.

Pentru cei care, poate, mai au nevoie de asigurãri cã meritã sã participe la aceastã actiune, vã mai spunem cã Alex Nistor este unul dintre cei mai talentati dansatori din Vaslui, performând alãturi de Loredana Groza, trupa Vunk si alti artisti. “Conceptul de <BestMove> a apãrut din dorinta de a împãrtãsi informatia acumulatã în timp cu cei tineri pentru a mãri comunitatea dansatorilor din Vaslui, implicit din România. Am mai avut deschis în primãvara anului 2015, dar nu a decurs totul bine pentru cã nu am avut o promovare corespunzãtoare. Totusi, nu a fost în zadar pentru cã în perioada cât a fost deschisã scoala de dans, am avut o trupã cu care am reprezentat Vasluiul pentru prima datã la o competitie de profil, la <Cupa scolilor la StreetDance>, ceea ce a fost un pas important. Pe viitor ne-am propus sã participãm la cât mai multe competitii la care sã reprezentãm orasul si, bineînteles, sã cîstigãm”, spune tânãrul.