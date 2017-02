Cutremur cu magnitudinea 4,3 în Vrancea

Cutremur cu cu magnitudinea 4.3 pe scara Richter în Vrancea. Seismul s-a produs la ora 11:52, la adâncimea de 140 km, conform Institului Naţional de Fizica Pământulu (INFP).

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: Covasna (36km), Focşani (44km), Târgu Secuiesc (46km), Mărăşesti (48km), Râmnicu Sărat (55km)

