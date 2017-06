Dacia Logan Ambition pentru sexy viceprimãrita Roxana! (foto, video)

SEXY SI VALOROASÃ…De când a ajuns viceprimarul Bârladului, Roxana Miron Feraru are baftã la cadouri! Dupã ce a primit un i-Phone Gold, de nu mai putin de 1800 de lei, „drept” primã pentru instalarea în functie, ieri sexy Roxana a fost de-a dreptul coplesitã! De ziua ei, sexy viceprimãrita a primit un cos imens de flori, sampanie si o masinã! Nu este o glumã, Roxana Feraru este, începând de ieri, ca si viceprimar, beneficiara unui autoturism Dacia Logan Ambition, donatã de Ministerul de Interne, dupã ce deputatul Adrian Solomon a pus o vorbã bunã în acest sens. Liberalii din CLM au stricat toatã emotia sedintei: au pus întrebãri despre kilometrajul de la bord, iar cei prezenti nu au înteles dacã se referã la masina donatã sau la sexy Roxana!

Ieri, sedinta ordinarã a CLM Bârlad, pe luna iunie, s-a desfãsurat fãrã primarul Dumitru Boros, dar sub imperiul emotionant al unei sãrbãtori foarte importante! Atât de importantã era sãrbãtoarea, cã n-au putut începe sedinta consilierii locali cu ordinea de zi, ci cu sãrbãtoarea în cauzã: ziua de nastere a sexy viceprimãritei de Bârlad, Roxana Miron Feraru. Presedintele de sedintã, Ionel Pasat (PNL), i-a înmânat, în aplauzele consilierilor PSD, un cos imens de flori, cu o sticlã de sampanie în el si cu un ornament de birou, cadou de ziua ei! Dacã urmãriti înregistrarea video, Roxana Miron Feraru face niste grimase de primadonã surprinsã … neplãcut. Desi, înainte de începerea sedintei, pe holul din fata sãlii de sedintã s-a întins o masã, pe care tronau pahare de sampanie, plus niste prãjiturele. Dar surpriza cea mare n-a fost cosul cu flori, ori ornamentul de birou, ci … o masinã Dacia Logan Ambition, fabricatã în 2005, care a fost donatã de Ministerul de Interne (prin Parlamentul României), Primãriei Bârlad, iar primarul Dumitru Boros a decis ca aceastã masinã sã-i fie repartizatã viceprimãritei, Roxana Miron Feraru, care se ocupã de activitãti în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltãrii comunale. Consilierii liberali au întrebat-o în comisiile de specilaitate câti kilometri are la bord, uitând sã precizeze dacã s-au referit la masinã sau la … sexy viceprimãrita noastrã. Ea a dat rãspunsul ieri, în cadrul plenului CLM. „M-ati întrebat câti kilometri are la bord si pot sã vã spun cã are 220 000 de km. Este, într-adevãr, o donatie care a venit de la Camera Deputatilor, cu care am avut o scurtã corespondentã facilitatã de domnul deputat Adrian Solomon, si asta pentru cã la Primãria Bârlad se simtea nevoia achizitionãrii unui autoturism. Pentru cã am primit aceastã donatie, trebuie sã fim încântati cã n-a trebuit sã suportãm noi din bugetul local achizitionarea unei masini. Valoarea de inventar, chiar dacã este din 2005, este valoarea cu care a fost achizitionatã. Camera Deputatilor si-a retras-o din inventar si am preluat-o noi pe inventarul nostru. Abia asearã am primit masina. Este în stare perfectã de functionare, au spus cei care au adus-o de la Bucuresti”, a spus Roxana Miron Feraru.

Sexy viceprimãrita de Bârlad nu este la primul cadou primit de la primarul Dumitru Boros. Vã reamintim cã nici nu se instalase bine în fotoliul de viceprimar, când, chiar de 8 martie, a primit pentru uzul în interes de serviciu, dar si personal (din bugetul local), un IPhone Gold.

CITITI SI: http://www.vremeanoua.ro/sexy-roxana-a-primit-de-8-martie-un-iphone-gold-de-la-primarul-boros