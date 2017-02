DAN MARIAN S-A DESPÃRTIT DE LORE SI S-A MUTAT ÎN IASI!

DIVORTUL ANULUI

SCANDAL… Unul dintre cei mai controversati politicieni vasluieni ai ultimilor ani, fostul senator PNL Dan Marian s-a despãrtit de sotie si a plecat la Iasi, spun surse din apropierea familiei Marian. Conform surselor noastre, Marian a intrat în rãzboi cu sotia, dupã ce DNA a anuntat cã îl cerceteazã penal pentru fapte de coruptie. Mai mult, se spune cã fostul senator ar fi plecat la Iasi, unde trãieste o poveste de iubire alãturi de o altã femeie, variantã neconfirmatã oficial de niciuna dintre pãrti. Loredana Marian, contactatã de reporterii Vremea Nouã, nu a confirmat dar nici nu a infirmat: “Nu înteleg cu ce drept mã întrebati lucrul acesta, este treaba mea ce fac cu viata personalã. O zi bunã!”. Cât despre Dan Marian, acesta nu rãspunde la niciun telefon, mai ales cã suntem în posesia unui numãr de telefon nou, pe care am încercat sã dãm de fostul presedinte PNL în mai multe rânduri. Desi am cãutat pe portalul de justitie, nu am gãsit nicio referire despre divortul celor doi, însã sursele noastre sustin cã este o despãrtire perfectatã la notar. Marea problemã a fostului cuplu ar fi datoriile de peste 1 milion de euro, pe care cei doi le au la o bancã, datorii garantate de cãtre Fondul de Garantare a Creditelor. Si un amãnunt interesant: Dan Marian si-a schimbat poza de profil, în care apãrea alãturi de sotie, stergând postãrile de pe pagina sa de Facebook începând cu octombrie 2016, probabil luna din care s-a despãrtit de sotie.

“Ce nu mã omoarã, mã face mai puternic”. Acest citat al unui filozof celebru apare pe pagina fostului presedinte PNL, care a ales sã se separe de sotie dupã multi ani de cãsnicie. Ultima postare a lui Marian pe pagina sa de Facebok dateazã din 31 decembrie 2016, în care spune cã “este un moment de bilant pentru fiecare”. “Pentru mine, 2016 a fost un an extrem de complicat, cu suisuri si coborîsuri,de multe ori cu situatii greu de gestionat. Important este cã sunt sãnãtos si decis sã produc, în anul ce urmeazã, multe schimbãri în viata mea. Pe unii poate cã-i voi surprinde prin atitudinea mea…Doar o singurã persoanã stie deja ce pasi voi face si vreau sã-i multumesc public, fãrã a-i da numele, pentru anii în care a fost permanent alãturi de mine! Mii, poate zeci de mii de oameni au avut timp de 12 ani încredere in mine si sper cã nu i-am dezamãgit! Pe multi v-am cunoscut personal, ati fost si sunteti în continuare minunati! Unii “oameni”, putini ce-i drept, fãrã sã gândeascã cã mai existã si Dumnezeu deasupra lor au lovit puternic în mine în acest an. Le spun cã nu au reusit si le ofer un citat celebru din Friedrich Nietzsche : “Ce nu mã omoarã mã face mai puternic”. Nu le port dusmãnie, însã nu-i voi ierta niciodatã! Vouã, prietenilor mei, cât si tuturor celorlalti care m-ati cunoscut mai mult sau mai putin, însã vã caracterizeazã sinceritatea si dragostea fatã de semeni, vã urez multã sãnãtate si fericire”, scrie Dan Marian. Un mesaj care, privit din perspectiva despãrtirii de sotie, poate însemna un singur lucru: sotii Marian au decis sã se despartã, pare-se din cauza problemelor de la DNA, pe care fostul senator le are, dar si pentru cã datoriile cãtre bãnci au devenit insuportabile. Surse din apropierea celor doi sustin cã, imediat ce s-au separat, Dan Marian si-a cumpãrat un apartament în Iasi, unde s-a mutat alãturi de o altã femeie, lucru care ar putea explica, într-un fel, si dorinta acestuia de a trãi o altã poveste de dragoste. Loredana Marian nu mai apare în pozele de pe Facebook alãturi de fostul sot, pentru cã Dan a sters orice informatie care sã conducã la trecutul sãu sau la prezent. “Doar o singurã persoanã stie deja ce pasi voi face si vreau sã-i multumesc public, fãrã a-i da numele, pentru anii în care a fost permanent alãturi de mine!”, este declaratia publicã prin care fostul presedinte PNL Vaslui face referire subtil la despãrtirea de Loredana, dupã aproape 20 de ani de cãsnicie.

Cum vor plãti fostii soti Marian datoria de 1 milion de euro cãtre bãnci?

Dan Marian si fosta lui (de acum) sotie sunt urmãriti de bãnci, pentru datorii de aproape 1 milion de euro. Cei doi au bãgat în faliment firma Marcomi SRL, pe care produceau marca de pufuleti “Nicã”, fiind acuzati si de Fondul de Garantare a Creditelor pentru faptul cã nu au returnat un credit urias, care va trebui acum acoperit de statul român. Senatorul Marian, în plinã vogã prin 2008-2009, fiind la putere, a apelat la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru un credit urias, cu care urma sã-si dezvolte afacerea. Statul român a intrat pãrtas la acest credit, pentru cã urma sã returneze banii cãtre bancã, dacã Marian dãdea faliment, ceea ce s-a si întâmplat, în 2013. Însã, banca si-a luat si ea mãsurile proprii de protectie, cerând ca Dan Marian si sotia sa sã garanteze personal cu bunurile pe care le detin pentru suma primitã prin linia de credit. Cu patru ani în urmã, cei doi au bãgat firma în faliment, iar statul român este bun de platã, devenind certitudine teapa de 1 milion de euro pe care senatorul Marian a tras-o bugetului national. Ar putea fi si acesta un motiv de divort, la fel cum si faptul cã acesta trãieste alãturi de altã femeie în Iasi poate însemna cã Dan Marian nu a mai dorit sã continue aceastã cãsnicie, presãratã de multe tensiuni si acuze, de-a lungul anilor, povestesc apropiatii celor doi.

Scandalul de la DNA Iasi a pus capãt cãsniciei, sustin sursele noastre

Sã nu uitãm si cã fostul senator este sub control judiciar, la DNA Iasi, lucru care a adâncit criza dintre cei doi soti. Conform procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, Marian a controlat procesul de retrocedare a celor 770 de hectare de vie si s-a implicat personal pe fiecare etapã, de la validarea de cãtre Comisia Judeteanã de Fond Funciar Vaslui, predare cãtre Agentia Domeniilor Statului, la emiterea de titluri de proprietate. Astfel, începând cu 5 octombrie 2016, senatorul este cercetat sub control judiciar si acuzat de instigare la abuz în serviciu în formã continuatã, sperând cã va fi scãpat de Guvernul Grindeanu de aceastã acuzatie. Conform procurorilor DNA, în cursul anului 2007, societatea viticolã Vincon, controlatã de Gheorghe Netoiu, a dobândit în proprietate, în mod fraudulos, la preturi sub valoarea de piatã, suprafata totalã de 692 de ha de teren, plantate cu vitã de vie, situatã pe amplasamantul fostelor plantatii ale SC Vidisamp SA Husi. Terenul se afla atunci în administrarea Agentiei Domeniilor Statului. Asta, desi conform hotãrârilor Comisiei de Fond Funciar Vaslui, Netoiu ar fi trebuit sã primeascã cu 56 de hectare mai putin. Mai mult, când s-au fãcut procesele verbale de predare-primire, Netoiu a mai “ciupit” 78 de hectare. Cu alte cuvinte, dupã ce a cumpãrat sub pret de la proprietarii de drept acele terenuri a mai fãcut o “învârtealã” de 134 ha. Procurorii DNA au mai stabilit cã Gheorghe Netoiu i-a cerut lui Dan Marian, deputat la acea vreme, ca, în schimbul unor foloase materiale, sã determine persoanele cu functii cheie în procesul legat de retrocedãri sã-l ajute sã punã mâna pe acel teren. Imediat ce a izbucnit scandalul, Marian a demisionat din toate functiile, inclusiv din Senat. Si tot de atunci, conform paginii sale de Facebook, nu mai apare nicio mentiune politicã sau personalã, fiind probabil perioada în care cei doi soti s-au despãrtit. Legat de separarea celor doi, trebuie sã spunem cã am verificat pe portalul instantelor de judecatã dacã existã vreun proces de divort în familia Marian. Nu am gãsit nicio mentiune la Iasi, Husi sau Vaslui, însã apropiatii spun cã divortul s-a fãcut la notar, acolo unde s-au împãrtit si bunurile. Interesant ar fi de aflat este cu ce bani a plecat Dan Marian din fosta cãsnicie, pentru cã toate bunurile familiei erau pe numele sotiei!