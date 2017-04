Daniel Olteanu, cu un pas spre ALDE! Nelu Tãtaru, presedintele liberalilor vasluieni!

TUPEU… Deputatul PNL de Vaslui, Daniel Olteanu, a fãcut un pas mare pentru a trece la partidul lui Tãriceanu, sâmbãtã, la alegerile judetene pentru presedintia partidului. Ceea ce anticipam de ceva timp, faptul cã fostul presedinte Marian si trompetele sale vor trece la ALDE, s-a adeverit sâmbãtã, atunci când Olteanu si primarii sãi au pãrãsit sala, în semn de protest fatã de alegerea lui Nelu Tãtaru ca presedinte al organizatiei judetene PNL, amenintând cu procese în instantã. Atât Olteanu, cât si primarii trompetã – gen Nixon Ibãnescu, Ciprian Tamas sau Vasile Vânãtoru, edili care mai mereu au cochetat fie cu PSD, fie cu ALDE – au demonstrat cã nu au nicio legãturã cu liberalismul, singurul lor interes fiind de a distruge cât mai rapid Partidul National Liberal. Dacã mai punem în calcul cã si fosila securistã Corneliu Plesu s-a dovedit trãdãtor de mare calibru al partidului – acest individ periculos a cerut tuturor primarilor si membrilor liberali din zona Bârladului, sâmbãtã dimineatã, sã nu semneze convocatorul! – avem imaginea unei organizatii distruse de ambitiile tâmpite ale lui Dan Marian, cel care l-a dorit pe Daniel Olteanu ca presedinte si a fãcut tot posibilul sã dezbine organizatia PNL. Atât Olteanu, cât si trompetele sale, care amenintã acum cu procese noua conducere a PNL Vaslui, pot pleca linistiti la ALDE, acolo unde Marian le-a pregãtit de ceva timp un loc foarte bun. Tupeul singurului parlamentar liberal este foarte mare: PNL l-a promovat la Bucuresti, iar el amenintã acum procese tocmai colegii care l-au fãcut deputat!

Alegerile de sâmbãtã au însemnat, pentru Olteanu, Tamas, Ibãnescu si alti primari din cercul lui Dan Marian, un prim pas spre ALDE, asa cum anticipam de mult timp. Faptul cã deputatul Olteanu a iesit de la sedinta de alegeri amenintând cu procese în stânga si în dreapta, în timp ce echipele de urlãtori aduse de primarii Tamas si Ibãnescu fãceau scandal în salã, demonstreazã cã a fost o actiune bine planificatã a unor indivizi care nu au nicio legãturã cu PNL sau cu valorile liberale. Primari ca Tamas sau Ibãnescu, care au rupt usile conducerii judetene a PSD, cerând sã fie primiti acolo, cu un an si ceva în urmã, s-au transformat acum în luptãtori ai liberalismului, niste indivizi care nu au nicio legãturã cu ideologia liberalã sau cu principiile PNL. Sedinta de sâmbãtã, pe care securistul Plesu a transformat-o în câmpul sãu de bãtaie – acesta stãtea pe hol, la Sala Sporturilor, si le ordona membrilor PNL din zona Bârladului sã nu semneze convocatorul la sedintã! – a demonstrat încã o datã cã Partidul National Liberal de la Vaslui a ajuns o bãtaie de joc pentru unii asa-zis liberali, în fapt niste personaje care vãd în PNL doar posibilitatea de a avea diverse privilegii. Este nevoie de o mânã forte în partid, care sã punã ordine si sã facã din Partidul National Liberal o fortã politicã de temut, nu o organizatie la mâna gãstilor lui Dan Marian.

Cât de mincinos a fost Daniel Olteanu si ce discurs penibil a avut

Înainte de începerea sedintei, deputatul Olteanu a avut discutii cu mai multi dintre liberalii din conducere, inclusiv cu senatoarea Nicoleta Pauliuc, presedinta Comisiei de Organizare si Desfãsurare a Alegerilor. “A venit la mine si mi-a spus cã îmi multumeste pentru corectitudinea cu care am organizat alegerile. I-am spus cã, în ciuda unor nemultumiri ale sale, am respectat Statutul PNL. Mi-a spus cã am dreptate. Nici prin cap sã îmi treacã ce avea sã spunã dupã ce a vorbit cu mine”, sustine senatoarea Pauliuc. Când i s-a dat voie sã prezinte programul cu care se prezintã la alegeri, deputatul Olteanu a început prin a acuza faptul cã “cei care distrug PNL cautã adversari printre colegi”. “Timp de douã sãptãmâni, în campania electoralã, nu mi s-a dat niciun material de campanie. Refuz sã fac parte din aceastã echipã. Nu e normal sã merg la Bucuresti sã cer fonduri pentru judetul Vaslui, iar aici PSD sã primeascã posturi de la primarii PNL. Am primit mari piedici în campania internã, s-au încãlcat multe legi si regulamente, la Bârlad în loc de 200 de persoane au venit la alegeri în jur de 80, sute de membri nu au fost lãsati sã voteze. Convocatorul pentru aceste alegeri l-am primit asearã (vineri, 21 aprilie, n.r.) la ora 16.00, nu cu cinci zile înainte de alegeri. Multe organizatii nu au fost lãsate sã participe, din cauza deciziilor CODA. Nu pot legifera cu prezenta mea o asemenea situatie. Dacã va fi nevoie, voi merge si în fata instantelor de judecatã”, a spus Olteanu, în aplauzele frenetice ale grupãrii turbulente aduse de primarii de la Suletea, Banca si Gherghesti, probabil multi dintre ei doar niste indivizi adusi sã facã scandal la sedintã. Spre stupoarea tuturor, Olteanu s-a ridicat de la masa oficialã si, ca un mare smecher ce se considerã a fi, a iesit din salã, urmat de câtiva primari si 50-60 de persoane. “Domnule Daniel Olteanu, cum sã veniti si sã-mi spuneti cã am gresit, când v-am prezentat toate argumentele la deciziile luate de CODA? Alegerile nu se câstigã la CODA, ci fatã în fatã cu alegãtorii, asta nu ati înteles dumneavoastrã, domnule deputat. Cum sã spui cã acest convocator a fost gata vineri, la ora 16.00, când a fost finalizat luni, iar unii primari dintre cei care îl sustin pe dl. Olteanu m-au sunat si au spus la trei zile dupã aceea, cã mai au membri de înscris? M-ati sunat, domnule Olteanu, luni seara si mi-ati spus de ce nu astept cu convocatorul pânã marti. Nu vã amintiti? Nu-mi place sã-si batã joc cineva de numele meu. Nu este normal ca, atunci când ceilalti nu te sustin, sã-i acuzi pe altii cã îti fac probleme”, a izbucnit senatoarea Nicoleta Pauliuc, extrem se supãratã.

“Îi amintesc dlui Olteanu cã ultima sa activitate în PNL a fost ca sef de campanie a doamnei Ana Birchall”

Spunând cã se simte obligat sã le vorbeascã liberalilor din judetul Vaslui despre situatia din partid, fostul presedinte PNL Vaslui, Florin Ciurariu, a încercat, extrem de penibil, sã spunã cum s-a lãsat el înselat de Dan Marian. “Am fãcut multe compromisuri pentru ca PNL Vaslui sã meargã mai departe. M-am pus pe mine pe locul al doilea. Am crezut în cuvântul unor oameni si m-am înselat”, a spus Ciurariu, în fata unor membri care nu uitã modul în care a trãdat PNL si i l-a pus pe tavã lui Marian. Extrem de critic, primarul Bârladului, Dumitru Boros, a spus lucrurilor pe nume: în ultimii ani, Olteanu s-a dat doar tehnocrat, nu a avut nicio legãturã cu PNL, chiar dacã acum se dã cu fundul de pãmânt cu liberalismul din el. “Îi amintesc domnului Olteanu cã ultima sa activitate politicã în PNL a fost ca sef de campanie al doamnei Ana Birchall! Noi, liberalii din Bârlad, am refuzat sã mergem alãturi de PSD în USL si, iatã, am câstigat primãria acestui municipiu. Când am intrat la aceastã sedintã, dl. Olteanu mi-a spus sã facem pace si sã mergem mai departe. Sã spunem adevãrul, Consiliul Local Bârlad a avut trei adversari: Daniel Olteanu, Florin Sârbu si Dionisie Lefter, iar dacã dl. Olteanu este deputat azi se datoreazã liberalilor din Bârlad. Un om care multi ani nici nu a venit la PNL, spunând cã este tehnocrat, a ajuns sã ne dea lectii acum. Acest domn Olteanu a stat la cutie atâtia ani, nu a avut nicio legãturã cu PNL, acesta este adevãrul”, a explicat Boros.

Limbaj de primar (asa-zis liberal), la adresa presedintelui de partid…

Imediat ce s-a terminat sedinta, iar Tamas si cu persoanele din Suletea au plecat de la alegeri, urmându-l pe Olteanu, edilul a avut o reactie pe Facebook, care aratã fariseismul acestui individ: “20 de comune nu au putut participa la alegeri, datoritã faptului cã nu au fost puse pe tapet de cãtre Nelu Tãtaru si Marius Arcãleanu! Ca si la Bârlad, s-au comportant deplorabil… Domnul fost senator, Nelu Tãtaru, nu ne-a dat voie niciunui primar sã vorbim la microfon astãzi, invocându-ne cã doamna presedinte a comisiei se grãbeste! Vi se pare normal ca acest trãdãtor de om sã participe la alegerile noastre interne si sã si voteze?? (…) Noi nu dorim sã fim reprezentanti de cãtre acesti oameni slabi! Voi ne-ati gãsit aici, dragilor, nu noi pe voi!!! Astãzi, în afara faptului cã am fost furati la sânge la întocmirea convocatorului privind delegatii la aceste alegeri, de cãtre Tãtaru&Company, am asistat si la aceastã nesimtire: participarea la alegerea presedintelui PNL Vaslui a celui care a vândut postul de viceprimar de la Bârlad PSD-ului!!!”. Deci, un primar al unei mici comune face nesimtit primarul unui municipiu, în spetã municipiul Bârlad. Ce sã mai spui despre ce înseamnã PNL Vaslui, în acest moment, dacã toti primarii sãtesti înjurã conducãtorii de la judet? La vot, Nelu Tãtaru l-a dãrâmat pe Olteanu, cu 324 de voturi “pentru”, fatã de doar 9 primite de deputat. Concluzia a fost cea trasã de primarul de la Tãcuta, Ionel Florin: “Asa cum medicul Tãtaru este numãrul 1 în chirurgie, asa vom fi si noi, echipa domniei-sale. Vrem sã facem curãtenie în PNL si asta se va întâmpla, începând cu consilierii judeteni care au votat alãturi de Buzatu. Sã recunoascã greselile lor si sã plece, sã ne lase sã construim un altfel de PNL”.