Daniel Olteanu versus PNL: deputatul-las cere amânarea alegerilor judetene!

TUPEU MAXIM… Dupã ce, la alegerile interne de la Bârlad, deputatul Olteanu nici nu si-a fãcut aparitia, iatã cã acum, cu câteva zile înainte de alegerile judetene pentru presedintia PNL Vaslui, acesta pune bete în roate propriului partid si miilor de membri liberali din judet. Ce s-a gândit Olteanu, la sugestia lui Marian si sfãtuit de securistul sãu de încredere, Plesu? Sã cearã anularea alegerilor locale de la filiala Bârlad si amânarea alegerilor la nivel de judet! Un scenariu halucinant, pentru care a pus la bãtaie toate cãile de atac posibile. Miercuri, deputatul Olteanu a mers la Curtea de Arbitraj din cadrul PNL, solicitând blocarea alegerilor din judet, contestând inclusiv alegerile din filiala PNL Vaslui. De partea cealaltã, primarul Dumitru Boros, presedintele ales al PNL Bârlad, a spus cã toate contestatiile fãcute de Olteanu nu au nicio bazã legalã si cã se urmãreste, de fapt, doar blocarea alegerilor la nivel de judet. Astãzi, la Bucuresti, Curtea va da un verdict în aceastã situatie nemaiauzitã pânã acum în Partidul National Liberal, în care un deputat a pornit un rãzboi cu toti membrii din propriul judet, care mai mult joacã un rol de victimã, desi este vinovat de multe dintre situatiile tensionate din PNL Vaslui.

Deputatul Olteanu l-a chemat la Curtea de Arbitraj pe presedintele ales al PNL Bârlad, primarul municipiului, Dumitru Boros. Dupã ce, pe 11 aprilie, la alegerile din filiala localã, Olteanu a pus bete în roate sedintei si a cerut membrilor de partid care îl sustin sã nu se prezinte la alegeri, acum acelasi deputat mincinos si prefãcut iese la atac si se plânge cã a fost victima unor abuzuri. Dorind sã blocheze cu orice pret alegerile la nivel de judet, acesta a formulat o contestatie cãtre centru, în care sustine cã alegerile de la filiala PNL Bârlad nu sunt statutare, deci ar trebui anulate. Mai mult, cere si amânarea alegerilor de la judet, de pe 22 aprilie, demonstrând cã nu este demn de pozitia pe care a ocupat-o la alegeri si cã este doar o biatã unealtã în mâna grupurilor de interese din jurul lui Dan Marian. Sunt si unele semne de întrebare în jurul manevrelor pe care Olteanu le face la Bucuresti, în sensul în care primarul Bârladului a primit douã citatii pentru a se prezenta la Comisia de Arbitraj, semn cã Olteanu face mari presiuni la conducerea centralã a partidului. Deputatul nu a putut explica prea multe în fata Comisiei, spunând doar cã lui nu-i convin alegerile de la PNL Bârlad si cã trebuie oprite cu orice pret alegerile de la judet, de pe 22 aprilie. “Am spus cã nu este normal ce se petrece, în conditiile în care deputatul Olteanu vorbeste de faptul cã i-au fost anulate niste drepturi. Ori, nici nu a fost vorba de asa ceva, toate documentele depuse de noi au arãtat cã s-au respectat regulamentele si normele PNL. Ce drepturi i-am anulat domnului Daniel Olteanu?, am întrebat, însã nu am primit niciun rãspuns. Domnul deputat se erijeazã în reprezentantul membrilor PNL Bârlad, însã nu am vãzut numele niciunui membru, nicio semnãturã, nimic. Când am discutat în particular cu dumnealui, i-am spus cã nu e frumos ce face, pentru cã a ajuns deputat PNL ajutat din plin de filiala de la Bârlad, iar el a ajuns acum sã lupte împotriva propriului partid. Mi-a spus doar cã are niste principii, de asta a pornit acest rãzboi cu membrii liberali din judetul Vaslui”, explicã primarul Dumitru Boros. Probabil, mai spune primarul, “dacã tot a cerut anularea alegerilor la Vaslui si Bârlad, va cere anularea alegerilor si de la Iasi, la Bacãu sau chiar va bloca alegerile de la Bucuresti, atât i-a mai rãmas sã facã”. “Citarea noastrã nu a fost fãcutã conform art. 20 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Curtii de Arbitraj. Citatia a ajuns la filiala judeteanã si ulterior la noi, nefiind însotitã de copii ale contestatiilor formulate de dl. Daniel Olteanu, nici de documentele care privesc aceste contestatii”, mai spune Boros.

“Sunt doar încercãri de a bloca alegerile”

Rãspunsul la aceste hãrtuiri pe care Olteanu le face la adresa colegilor liberali din tot judetul Vaslui va veni în cursul zilei de astãzi, pentru cã membrii Curtii de Arbitraj au anuntat cã vor analiza toate documentele si vor da un rãspuns. “Alegerile de la Bârlad si de la Vaslui s-au desfãsurat în conformitate cu normele si Statutul PNL, sub auspiciile Comisiei de Organizare si Desfãsurare a Alegerilor, cu un presedinte neutru (e vorba de senatorul Nicoleta Pauliuc, n.r.). Restul sunt doar divagatii si încercãri ale unora care vor sã blocheze alegerile de la judet”, explicã dr. Nelu Tãtaru, presedintele interimar al PNL Vaslui, principalul favorit la functia de presedinte, pe 22 aprilie. Un primar liberal a tinut sã-si exprime dezaprobarea fatã de aceste actiuni subversive. “Noi, liberalii din judetul Vaslui, nu întelegem de ce dl. Olteanu apeleazã la aceste tertipuri. Când vezi cã toate cele cinci organizatii municipale si orãsenesti sunt de partea dlui Tãtaru, când doar 12 din cele 81 de organizatii comunale îl sustin pe Olteanu, ce mai contesti? Ce vrei sã faci? Sã blochezi alegerile si de la centru? Sã faci alegeri la nesfârsit, pânã iese persoana care tot contestã? Ne pare rãu cã domnul deputat nu acceptã situatia, asa cum este, si face tot felul de mizerii”, spune edilul PNL.

Iatã si lista, în premierã, a medicului husean Nelu Tãtaru

Pentru cã sâmbãtã sunt programate cele mai importante alegeri, de dupã 1989, pentru organizatia judeteanã PNL Vaslui, alegeri care vor însemna un nou început pentru liberalii din judet, iatã si lista cu care dr. Nelu Tãtaru se prezintã în fata celor 600 de delegati din tot judetul. Pe lângã functia de presedinte, la care candideazã actualul presedinte interimar, îi gãsim, la prim-vicepresedinti, pe Cristinel Rusu, presedintele PNL Negresti, la departamentul Strategii Politice, si pe primarul Dumitru Boros, presedintele PNL Bârlad, la Departamentul Politici Publice. Vicepresedinti vor fi: Tudor Polak, presedinte PNL Vaslui – Departamentul strategii si relatii publice, Cain Dan, presedinte PNL Murgeni – Departamentul imagine, comunicare, mass-media, Corneliu Stângã, primar Vetrisoaia – Departamentul Politici Economice, Didi Alexandroaiei, primar Osesti – Departamentul Politici în Sãnãtate, Adrian Pantea, primar Botesti – Departamentul Administratie Publicã Localã, Liviu Zaharia, primar Stãnilesti – Departamentul Educatie, Culturã, Sport. Mai sunt si douã posturi de presedinte, la Comisia judeteanã de arbitraj – prof. Constantin Sãvutã, consilier local Negresti si la Comisia de Cenzori – bârlãdeanul Florin Ferlovici. Secretar general al organizatiei judetene este propus Marius Arcãleanu.