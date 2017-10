DASCÃL DE COSMAR: Profesorul de matematicã de la Laza, violent cu elevii

Acuzatii grave

ÎNVINUIRI…Acuzatii grave la Scoala “Mihai Eminescu” din comuna Laza. Un pãrinte reclamã faptul cã un cadru didactic al unitãtii de învãtãmânt, profesorul de matematicã Vasile Mocanu, vine la ore bãut si este violent verbal cu elevii, nu îsi tine lectiile asa cum ar trebui, este neîngrijit si miroase a transpiratie, motiv pentru care copiii sunt nevoiti sã vinã cu parfumuri la scoalã si sã le foloseascã pentru a schimba aerul din clasã. Cel mai grav incident a avut însã loc ieri, când la ora de la clasa a VIII-a, unul dintre cei mai firavi elevi, care are probleme de sãnãtate serioase, a fost agresat fizic. Cel putin asta sustine Mihaela Gheorghe, mama bãiatului, care este îngrijoratã de consecintele emotionale pe care acest episod le-ar putea avea asupra copilului. Femeia spune cã fiul ei este terorizat de dascãl, fiind speriat din calea afarã de iesirile necontrolate ale profesorului, sentiment de fricã pe care l-ar avea si colegii lui. Ilie Radu, directorul scolii, a informat Inspectoratul Scolar despre aceste acuzatii, însã este convins cã toate învinuirile sunt exagerate. Cu toate acestea, în momentul de fatã este evaluatã situatia la nivelul unitãtii de învãtãmânt, inclusiv activitatea didacticã de la clasã a profesorului.

Profesorul de matematicã Vasile Mocanu este pensionar, locuieste în Pungesti, iar de douã sãptãmâni face naveta la Laza, acolo unde a fost angajat în sistem de “plata cu ora”. Printre acuzatiile care i se aduc se numãrã si faptul cã nu îsi face treaba ca la carte, astfel cã elevii, cei din clasa a VIII-a care au la finalul anului Evaluarea Nationalã, nu vor lua note de trecere la examen. Reclamanta sustine cã asa s-a întâmplat si cu elevii de la scoala Racova, comuna Gârceni, acolo unde ar fi fost încadrat anul trecut acelasi dascãl. “Acest profesor de matematicã prezintã un comportament mai ciudat în comparatie cu restul cadrelor didactice. Consumã alcool, vine foarte obosit la ora de matematicã, vine neîngrijit, copiii nu pot suporta mirosul de transpiratie si dau cu spray prin clasã. Un profesor trebuie sã arate impecabil, nu ca un cioban. Elevii nu înteleg nimic la ora lui de matematicã, scrie pe tablã, dar sterge imediat, iar copiii întreabã, dar nu le rãspunde pentru cã este surd. Toate aceste lucruri afecteazã copiii emotional. Mergeti si vorbiti cu toti pãrintii, toti sunt supãrati, iar copiii sunt stresati”, a declarat Mihaela Gheorghe.

Copil grav bolnav, agresat de profesor

Cea mai gravã acuzatie este cã dascãlul, într-un acces de furie, a devenit violent cu unul dintre elevi, culmea, cel mai sensibil din clasã, care are probleme de sãnãtate. Mama acestuia sustine cã l-a prins de vestã si l-a ‘’zguduit’’. “Mi-a agresat astãzi bãiatul fizic si verbal. Copilul meu este cel mai firav din clasã, are 30 de kilograme în clasa a VIII-a, 8 diagnostice puse de medici. L-a apucat de vestã si l-a zguduit. Bãiatul s-a speriat si nu a zis nimic, dacã mai zicea ceva, probabil cã îl si lovea. Pe ceilalti elevi i-a agresat verbal, i-a fãcut <<bou>>, <<animal>>. Asa vorbeste un profesor?”, se întreabã Mihaela Gheorghe, mama copilului agresat, indignatã de faptul cã acesta este acum foarte speriat. “El nu a mai predat la Laza. Aici copiii sunt mai avansati, destepti, curati, îngrijiti, dar profesorul Mocanu este certat cu apa si sãpunul, miroase a transpiratie, a bãuturã. Nu se mai poate! Ne-am sãturat ca ai nostri copii sã fie umiliti si agresati. Anul trecut a predat la Scoala Racova, comuna Gârceni. Am informatii cã si acolo cã a agresat o fetitã. De asemenea, rezultatele la examenul national au fost foarte slabe la matematicã. Am fost si am vorbit cu domnul director. Dumnealui mi-a zis sã fac sesizare scrisã, sã semneze si ceilalti pãrinti si sã se organizeze o sedintã la care sã participe si copiii, si pãrintii, abia apoi va putea lua mãsuri. Mi-a spus sã mã duc si la Inspectoratul scolar”, a mai declarat femeia.

Ce spune conducerea scolii

Directorul Scolii Gimnaziale din Laza a fost informat cu privire la aceste aspecte, însã nu crede cã lucrurile sunt chiar atât de grave. “Sunt exagerãri, nu cred cã este chiar asa, dar situatia este în analizã. A venit si la mine pãrintele respectiv si s-a plâns cã i-a fost copilul agresat fizic si verbal, am chemat elevul si l-am întrebat ce s-a întâmplat. Acesta a spus cã era aproape sã fie lovit. Am discutat si cu alti elevi. Sunt doar zvonuri cã miroase a alcool. În legãturã cu modul de predare, vom face evaluarea dumnealui pentru a vedea exact despre ce este vorba. Este angajat la plata cu ora de douã sãptãmâni. Eu cred cã sunt exagerãri, dar vom vedea”, a declarat directorul Radu Ilie.

Inspectoratul scolar a fost informat

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a fost informat cu privire la aceste acuzatii care i se aduc profesorului de matematicã Vasile Moraru. “Domnul director mi-a explicat ce s-a întâmplat. Mi-a spus cã din ce stie el, nu este adevãrat, dar se fac cercetãri în scoalã pentru a afla dacã existã un sâmbure de adevãr. Eu i-am recomandat domnului director sã meargã în asistentã la ore si, dacã este cazul, îi sprijinim si noi, trimitem un profesor metodist sau un inspector de specialitate si vedem dacã se confirmã. Noi nu putem sã facem încadrãri dupã cum vor pãrintii”, a declarat Gabriela Plãcintã, inspector scolar general al ISJ Vaslui.