Dascãlii din zona Husi, reuniti într-un simpozion international

LÃUDABIL Chiar dacã a venit vacanta, mai multi dascãli din Husi si zona arondatã s-au reunite, ieri, la Scoala “Mihail Sadoveanu”, pentru un simpozion international, pe tema predãrii integrate. Au fost prezenti cu lucrãri profesori si învãtãtori din tot judetul, dar si din alte judete ale tãrii, precum si mai multe cadre didactice din Republica Moldova. “Intentionãm ca anul viitor, sã mergem noi în Basarabia”, a spus învãtãtoarea Maria Mihãilescu, coordonatoare a activitãtii.

Simpozionul international se numeste “Predarea integratã, între exigenta prezentului si perspectiva viitorului”, iar tema în sine a determinat un numãr mare de învãtãtori si profesori sã vinã cu lucrãri. A bucurat, de asemenea, si prezenta, prin comunicãrile stiintifice, a dascãlilor din Republica Moldova, mai exact satul Brãila-Chisinãu. “Având în vedere cã predarea integratã este o abordare de tip nou în învãtãmântul românesc, colegii nostri din judet si din tarã, împreunã cu partenerii din Republica Moldova, au participat cu lucrãri, cu referate, cu comunicãri stiintifice, în vederea unui schimb de experientã si de bune practice, privind aceastã abordare integralã. De exemplu, dacã vorbim de predare la disciplina comunicare în limba românã, atunci nu ne vom mai canaliza pe aceastã disciplinã, ci vom avea ca suport si alte discipline, cum ar fi matematicã, muzicã, arte vizuale. Aceasta înseamnã cã activitatea va fi abordatã integrat”, a precizat învãtãtoarea Maria Mihãilescu.

Toti vasluienii sã voteze proiectul “Azi o carte, mâine o bibliotecã”!

Fiecare dascãl prezent a venit cu o lucrare proprie, însã câteva s-au distins. De pildã, profesoara Anisoara Pamfil a prezentat un proiect foarte frumos, despre voluntariatul care te învatã sã dãruiesti, sã crezi în prietenie si în gesturile calde si dezinteresate dintre oameni. “Având aceastã oportunitate a simpozionului international, organizat de Scoala “Mihail Sadoveanu”, am prezentat materialul meu intitulat “Azi o carte, mâine o bibliotecã”. Este un proiect de voluntariat, promovat de Liceul Tehnologic Special “Sfânta Ecaterina” din Husi, în care au fost angrenati participanti de la Scoala Gimnazialã “Anastasie Panu”, clase de învãtãmânt primar. Copiii de la “Anastasie Panu” au încercat sã se împrieteneascã, apropiindu-se prin carte, cu elevii cu cerinte educationale speciale din liceul nostru. Au dãruit cãrti, au învãtat cã o carte este valoroasã, au primit, de asemenea, simboluri ale îngrijirii cãrtilor, confectionate de copiii din liceul nostru (semne de carte, pixuri personalizate). Pãrintii s-au implicat foarte mult si întreaga comunitate a orasului nostru. Ca finalitate, astãzi (ieri, n.r.) începe votarea pentru competitia nationalã de proiecte de activitãti din “Scoala Altfel”, editia 2017. Si, cu aceastã ocazie, m-as bucura sã putem populariza proiectul si oamenii sã intre pe site-ul Ministerului ( http://sae.edu.ro/2017/votare/), sã caute judetul Vaslui si acolo sã voteze proiectul nostru, numit “Azi o carte, mâine o bibliotecã”. Le multumim si sperãm, ca împreunã, sã facem ca judetul Vaslui sã fie printre câstigãtori”, a spus Anisoara Pamfil, profesor de psihopedagogie specialã la Liceul Tehnologic Special “Sfânta Ecaterina” din Husi. De asemenea, un alt material interesant a fost prezentat de profesoara Dana Cozma de la Cretestii de Sus, care a realizat un auxiliar didactic, cu ajutorul cãruia copiii sã învete mai usor regulile de circulatie. “Am realizat, împreunã cu doamna învãtãtoare Costin Mihaela de la Scoala Epureni, un auxiliar didactic, un ghid, pe teme de circulatie rutierã. Am muncit la el destule zile si sper cã a iesit un material util. Nu a fost greu, dar am lucrat minutios. În primul rând trebuie sã stii ce vrei, apoi aduni materialele si le prezinti pe întelesul copilului. Trebuie un pic de culoare, ca sã ajungã la copil, asa cum trebuie”, a spus Dana Angelica Cozma, profesor pentru învãtãmântul primar, de la Scoala Gimnazialã nr. 1, satul Cretestii de Sus.