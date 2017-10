Dascãlii, omagiati în cadrul simpozionului “Educatia si legea educatiei la rãscruce de timpuri” – editia a III-a

SÃRBÃTOARE…Ieri, 5 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei, Uniunea Sindicalã Didactica Vaslui a organizat, în amfiteatrul Scolii Gimnaziale “Constantin Parfene”, cea de-a III-a editie a Simpozionului Judetean “Educatia si legea educatiei la rãscruce de timpuri”. Scopul evenimentului a fost, în primul rând, acela de a omagia cadrele didactice care au iesit la pensie si care au primit câte o plachetã de la organizatori, dar a fost si o a doua sectiune dedicatã comunicãrii institutionale din perspectivã sindicalã. Initiatorul acestui demers este presedintele U. S. Didactica, prof. Sorin Tiplea, care a atras atentia, în cadrul simpozionului, asupra unor probleme cu care dascãlii se confruntã în momentul de fatã.

“Anul acesta am hotãrât sã desfãsurãm acest simpozion în data de 5 octombrie, spre deosebire de ceilalți doi ani, când l-am organizat cu ocazia Zilei învãtãtorului, având practic la bazã mai multe considerente în hotãrârea pe care am luat-o. Chiar dacã Ziua Mondialã a Educatorului este trecutã, sã spunem, din punct de vedere normativ, de multi ani în contractul colectiv de muncã, semnat între sindicate si minister, niciodatã nu s-a organizat, în mod real, coordonat, activitãti sau manifestãri prilejuite de aceastã zi importantã pentru educatie. De aceea, am hotãrât ca mãcar noi sã fim initiatori în acest sens la nivelul judetului Vaslui si sã organizãm un eveniment cu ocazia acestei zile. Bineînțeles cã decizia noastrã a avut la bazã si faptul cã, spre deosebire de celelalte sectoare de activitate, personalul didactic se pensioneazã la sfârsitul anului scolar, adicã la 31 august, nu asa cum se întâmplã în toate celelalte sectoare, când se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare. De aceea, considerentul nostru a fost de a avea grijã ca toti cei care se pensioneazã pânã la data de 31 august sã poatã primi din partea noastrã, alãturi de un rãmas bun din tot sufletul si de multumiri pe aceastã cale pentru activitatea pe care au desfãsurat-o în educatie, o plachetã”, a spus, în deschidere, Sorin Tiplea.

Invitatii, despre bucuriile cadrelor didactice

Printre invitatii care au luat cuvântul si au vorbit despre importanta educatiei si sãrbãtorirea cadrelor didactice zilnic, nu doar de sãrbãtori, se numãrã Cristiana Botan, inspector general adjunct în cadrul ISJ Vaslui si Daniela Nane, directorul Scolii Gimnaziale “Constantin Parfene” Vaslui. “Cred cã depinde de noi sã sãrbãtorim aceastã zi, nu o datã pe an, ci în fiecare zi. Ca profesor, eu mã bucur atunci când în ochii copiilor mei de la clasã gãsesc un zâmbet destinat mie, pentru putinul din ziua respectivã sau din ora respectivã, în care am fost împreunã. E clar cã ne dorim foarte multe si de la societate, iar în unele privinte suntem pe drumul cel bun, dar plãcere mai mare si iubire mai mare de a fi dascãl si de a fi educator cred cã nu o putem gãsi decât în partenerii nostri, care sunt elevii. Asadar, vreau sã vã doresc din toatã inima sã fiti sãnãtosi în slujba educatiei, sã o facem asa cum am învãtat când am ales acest destin. Dumneavostrã, dragi colegi care ati pãrãsit scoala, vã doresc sã fiti alãturi de ea mãcar sentimental”, a spus Daniela Nane. Apoi, a luat cuvântul Cristiana Botan. “Vreau sã parafrazez un mare scriitor, pe Octavian Paler, si sã vã adresez dumneavoastrã ceea ce dumnealui a adresat oamenilor de valoare din sistemul de educatie si onoare. <<Un om care trãieste în spiritul valorilor ce sprijinã viata nu va încerca sã dovedeascã nimic; nici sfintenia, nici bunãtatea, nici puterea sa. De aceea oamenii de acest calibru trãiesc mai degrabã în izolare, dar atunci când cerem exprimarea iubirii, s-ar putea sã-i întâlnim, iar întâlnirea cu ei ne poate schimba viata>>”, a spus Cristiana Botan, care a adãugat cã se bucurã din suflet cã este profesor, pentru cã a avut posibilitatea sã cunoascã oameni foarte buni si foarte dedicati meseriei.